Las Cámaras de Comercio Iberoamericanas elevan por primera vez sus propuestas a la Cumbre de Jefes de Estado. - CÁMARA DE COMERCIO DE VALLADOLID

FUENSALDAÑA (VALLADOLID), 6 (EUROPA PRESS)

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) ha aprobado este martes en el Castillo de Fuensaldaña (Valladolid) la denominada Declaración de Valladolid, un documento estratégico consensuado por el tejido empresarial iberoamericano que, por primera vez, se elevará a los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

El texto, firmado durante la LIV Asamblea General de la entidad, recoge una hoja de ruta con propuestas para hacer frente a los principales retos económicos, tecnológicos y empresariales que afronta la región antes de la cita multilateral prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

El encuentro ha comenzado con la bienvenida institucional del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, a las delegaciones internacionales participantes. Las jornadas han congregado en la provincia a 250 representantes empresariales, institucionales y profesionales procedentes de cuatro continentes. Tras la recepción oficial, la sesión de AICO ha culminado con el acuerdo de trasladar la visión del sector privado iberoamericano en materias como la integración económica, la digitalización y el arbitraje internacional.

Entre las principales líneas acordadas en la Declaración de Valladolid, las Cámaras iberoamericanas han asumido el compromiso de favorecer el comercio, la inversión y la internacionalización, al tiempo que han apostado por la transformación digital, la formación y el emprendimiento como vías para elevar la competitividad. Asimismo, el documento recoge la necesidad de avanzar hacia modelos productivos sostenibles mediante una transición equilibrada y defiende el uso de mecanismos adecuados de solución de controversias para fortalecer la seguridad jurídica y la confianza empresarial.

El presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha calificado la jornada de "día histórico" al lograr que los compromisos de las instituciones camerales lleguen a una Cumbre Iberoamericana y confía en que suponga el inicio de una nueva etapa de cooperación. Por su parte, el presidente de AICO, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, ha resaltado el valor histórico de la ciudad de Valladolid para alcanzar un acuerdo que permitirá elevar la voz del sector empresarial al foro de Jefes de Estado y de Gobierno.

La programación ha incluido un panel sobre los lazos empresariales del Sur Global con la participación de AICO, la Federación de Cámaras de Comercio de África Occidental (FEWACCI) y la Cámara de Comercio de Barcelona junto a ASCAME, además de la presentación de la Fundación España-África y sesiones de trabajo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

El encuentro concluye con una recepción institucional ofrecida por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes autonómicas a los 23 países participantes, previa a la Cena de Gala final.