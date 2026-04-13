Camarero presenta su programa al Rectorado de UVA con apuestas por la humanización de la burocracia y la digitalización

Carmen Camarero, durante la presentación del programa. - CANDIDATURA CARMEN CAMARERO

VALLADOLID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Rectorado de la Universidad de Valladolid (UVA), Carmen Camarero, ha presentado las líneas generales de su programa y las aportaciones "fundamentales" que pasan por la humanización de la burocracia y la digitalización.

Las 'dos C' con las que comienzan su nombre y apellido han dado pie para presentar una campaña en torno a ocho propósitos y que pasan por "crear, caminar, consolidar, construir, cooperar, crecer, cuidar, y compartir".

"Presupuestos colaborativos, planes estratégicos, digitalización inteligente, humanización de la burocracia y gobierno con la comunidad, acompañamiento de los estudiantes durante toda su estancia en la UVA, así como la creación de un vicerrectorado de estrategia digital", son algunas de las propuestas "originales" de su programa, detalla la candidata a través de un comunicado.

Camarero, como economista, ha aclarado que las promesas deben tener "repercusión presupuestaria" y así ha presentado un programa "realista" que atienda a los niveles "concretos" de posibilidades económicas.

Exactamente "compartir un sentimiento UVA" es una de las líneas estratégicas con las que los estudiantes que forman parte de su equipo han realizado las actividades originales tanto presenciales como por redes sociales que han congregado "a decenas" de alumnos en el hall de la facultad, ha apuntado.