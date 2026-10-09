Camaretas (Soria) acoge el próximo fin de semana la III edición de su Oktoberfest que contará con el dúo Azúcar Moreno

Azúcar Moreno visita Camaretas (Soria) en la Oktoberfest - EUROPA PRESS

SORIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Camaretas (Soria) acoge el próximo fin de semana, los días 16 y 17 de octubre, la tercera edición de su Oktoberfest, en la que el principal atractivo es la presencia del dúo Azúcar Moreno.

Esta edición del Oktoberfest es la heredera de la Feria de la Cerveza Artesana, y está organizada por el Ayuntamiento de Golmayo y Festisoria.

El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, ha explicado que la inauguración tendrá lugar a las 21.00 horas del viernes 16, con la apertura del primer barril y una banda tributo a las 21.30, con música desde los 80 hasta la actualidad.

A partir de las 23.00, discomóvil, todo ello en la Multipista de Camaretas, mientras que el día fuerte será el sábado 17 de octubre, con un tributo a Fito a partir de las 13.30 a cargo de la banda vallisoletana Wilson y los Willsonetis.

De 16.00 a 20.00, en el polideportivo, habrá hinchables para los más pequeños.

Por la tarde también se celebran campeonatos de guiñote y futbolín, con una inscripción de 20 y 10 euros y un reparto de premios según recaudación: el 60 por ciento, el 30 por ciento y el 10 por ciento.

A las 20.00, las 21.00 y las 22.00 habrá tres pases de media hora por la Oktober Music Band, un grupo de música bávara.

Los intermedios los amenizará el DJ MiguelDeJota, que repite del año pasado y que sabe lo que es pinchar en el Metropolitano o en el Santiago Bernabéu.

El plato fuerte será este sábado 17 de octubre a las 23.30, con el concierto de Azúcar Moreno, las hermanas Toñi y Encarna que representaron a España en Eurovisión en 1990 y a su finalización, de nuevo, MiguelDeJota continuará la fiesta.

Este sábado también habrá posibilidad de cena, codillo o salchicha por 13 o por 10 euros respectivamente.

Las inscripciones son posibles en la web del Ayuntamiento de Golmayo o de manera presencial, en ambos casos hasta el jueves 15 a las 14.00 horas.

Tanto el viernes como el sábado habrá autobús para ir y venir a Soria. El encargado de Festisoria, Mario Martínez, ha animado a todo el mundo a acudir a esta fiesta, y a que lo hagan con el traje tradicional bávaro.

El año pasado, en los momentos de mayor afluencia se reunieron 1.200 personas, con un total muy superior porque mucha gente iba y venía.