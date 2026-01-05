Camiones de la Diputación de Segovia trabajan desde la madrugada en la retirada de hielo de las vías provinciales

Camión quitanieves de Diputación de Segovia durante la mañana del 5 de enero. - DIPÙTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Camiones de la sección de Acción Territorial de la Diputación de Segovia se encuentran movilizados desde las 05.30 horas en labores de retirada de hielo en las carreteras provinciales, según informa la propia institución provincial.

Tras la nevada caída durante la noche, aunque desde hace horas ya se ha despejado el cielo, las bajas temperaturas han provocado que la nieve y el agua derretida se convierta en hielo, lo que ha aumentado el peligro para la circulación por la red viaria provincial.

Por ello, el área de Acción Territorial, que desde primera hora de la noche ya movilizó efectivos para despejar vías en las zonas de mayor impacto de la nevada, sobre todo en la comarca cercana a Cuéllar, ha mantenido camiones de intervención invernal, dotados con pala quitanieves y dispersores de sal fundente, que están recorriendo las zonas donde el acúmulo de nieve y hielo es mayor, al objeto de despejar la vía y reducir el riesgo de deslizamiento.

No obstante, desde el servicio 112 se ha informado de varios sucesos ocurridos por este motivo en distintos puntos: a las 9 de la mañana, una deslizamiento de un coche en Torrecaballeros ha motivado aviso a la Guardia Civil y el desplazamiento de una ambulancia para asistir a la conductora del vehículo, una joven de 20 años que refería dolor de espalda tras el incidente. A mediodía, de nuevo se ha avisado a los servicios de Emergencias por la salida de un turismo, por placas de hielo, en el término de Valsaín. Allí se ha atendido a una mujer de 74 años por un golpe en la cabeza.

Por el momento, desde el Servicio de Información de 112 CyL no se han ampliado detalles, pero tanto las autoridades regionales, nacionales y provinciales responsables de la gestión viaria piden máxima prudencia por la presencia de hielo en las carreteras.