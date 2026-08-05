La campaña del Ayuntamiento de Burgos sobre corresponsabilidad en hogar y cuidado de mayores alcanza 432.600 impresiones

Cartel de la campaña sobre corresponsabilidad del Ayto de Burgos. - AYTO BURGOS

BURGOS 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha informado de que la campaña de corresponsabilidad en las tareas del hogar y del cuidado de personas mayores y menores, '¿Ayudas o te responsabilizas?' ha alcanzado las 432.600 impresiones en redes

Del Campo ha recordado que esta campaña se ha desarrollada entre el 16 de marzo y el 16 de junio dentro de su plan cuatrienal y del II Plan de Igualdad.

A lo largo de estos tres meses la difusión en TikTok sumó más de 432.600 impresiones y un alcance estimado de entre 190.000 y 210.000 personas.

Igualmente, la concejala ha indicado que "la efectividad" de la campaña experimentó una evolución ascendente tras ajustarse las pautas de distribución al perfil del público objetivo y el tramo final de la acción concentró el mayor volumen de tráfico en esta red social con más de 98.000 impresiones y 137 derivaciones web.

Más del 65 por ciento de los clics registrados en esta última fase procedió de usuarios situados en la franja de edad prioritaria, orientada principalmente a un público de entre 18 y 34 años.

Mila del Campo ha aseverado que con esta iniciativa, el Consistorio ha pretendido replantear el reparto de las tareas del hogar, el cuidado de personas dependientes y la carga mental derivada de la gestión cotidiana a través de "una responsabilidad compartida frente a la mera colaboración".

Asimismo, Del Campo ha recordado que la campaña adoptó un formato multicanal que "combinó publicidad exterior y digital" y así se desplegaron diez mupis urbanos y un centenar de carteles repartidos por dependencias consistoriales, centros de salud y la Universidad de Burgos. Además, ha tenido presencia en cinco medios de comunicación locales.

En el apartado audiovisual y en redes sociales -con impactos centrados en plataformas como Spotify, TikTok e Instagram-, la respuesta de la audiencia registró cifras especialmente positivas en cuanto al nivel de retención del mensaje.

En Spotify, a través de cuatro anuncios programados, se alcanzó a más de 62.000 usuarios únicos y se superaron las 113.800 impresiones, con 317 accesos directos al portal web municipal.

Asimismo, el 82,47 por ciento de las reproducciones iniciadas se escucharon por completo, una tasa de finalización destacada para un mensaje de índole institucional. El 77 por ciento del impacto global en esta plataforma se concentró en menores de 35 años.