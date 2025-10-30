Campaña de Bonos al Consumo de Burgos entre el 12 de noviembre y 10 de diciembre con 1,4 millones de presupuesto

BURGOS 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado las bases que regirán la concesión de los bonos al consumo de este año, una campaña que se va a desarrollar entre los días 12 de noviembre y 10 de diciembre y a la que el Consistorio destina 1.400.000 euros, tal y como ha anunciado la portavoa del equipo de gobierno, Andrea Ballesteros.

De ellos 1.260.000 euros serán para el comercio y 140.000 para el consumo en hostelería. Esta iniciativa comenzó en época de pandemia "para colaborar con el comercio local y con la hostelería", ha recordado Ballesteros, y se ha venido desarrollando desde entonces con diferentes partidas presupuestarias.

Para ello, la ciudadanía tiene que comprar estos bonos en la plataforma que el Ayuntamiento de Burgos va a poner ya a su disposición en apenas unos días. Los comercios también han tenido que adherirse a la plataforma para formar parte de la lista de tiendas en las que se va a llevar a cabo esta campaña. La plataforma digital la está desarrollando en la mercantil Manantial de Ideas como en años anteriores por un coste de 70.000 euros.

El comercio minorista dispondrá de 252.000 bonos y cada consumidor puede obtener un máximo de 12 bonos en el comercio. La campaña destinada al sector hostelero dispondrá de 28.000 bonos, pudiendo adquirir cada consumidor un máximo de seis bonos.

USUARIOS Y REGISTRO

Para acceder a los bonos, el usuario deberá de identificarse en la plataforma a la hora de comprar estos bonos con los requisitos que marca las bases, como, entre otros, estar empadronado en Burgos. El canje de los bonos también es similar a ediciones anteriores. El bono está compuesto de una parte el 60 por ciento que corre a cargo del usuario y el 40 por ciento restante que hace efectivo el Ayuntamiento como subvención. Ese presupuesto límite de 1,4 millones de euros está reflejado en la última modificación presupuestaria apoyada por Vox.

Ballesteros ha asegurado que, precisamente por esa tramitación a través de la modificación presupuestaria, se ha retrasado algunas semanas la contratación de la plataforma y la puesta en marcha de los plazos para los bonos al consumo.

OTROS ASUNTOS

La Junta de Gobierno ha aprobado también los pliegos para la contratación de la gestión del Servicio Municipal de Apoyo a las Familias (PAF), con un valor de 3.207.732 euros. Es un contrato cofinanciado por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Este servicio sale por un periodo de dos años prorrogable por dos anualidades. Se trata de equipos multidisciplinares que prestan servicio en apoyo a las familias.

También se han aprobado, por el procedimiento de urgencia, las bases que regulan la acción concertada del Servicio de Atención a Personas Indomiciliadas a través del Centro de Inserción Social (CEIS). El valor estimado de esta acción asciende 718.243 euros y sale por cuatro años prorrogable a otros cuatro. Y

En el Área de Servicios Sociales, han salido a concurso los programas de inclusión social para los años de 2025 a 2029, con un valor estimado de 298.220 euros por cada año. Este programa también cuenta con la ayuda de la Consejería de Familia e Igualdad de la junta de Castilla y León.

La Junta de Gobierno también ha designado al representante municipal en la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León al concejal Ángel Manzanedo, y en materia de fiscalización, se ha llevado a cabo este trámite sobre la asignación económica de los grupos municipales del primer semestre de 2025.