La campaña 'Burgos, corazón industrial' registra 1,2 millones de impactos y despierta el interés de 54 empresas

Cartel de la campaña. - EUROPA PRESS

BURGOS 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña municipal 'Burgos, corazón industrial' ha logrado un notable impacto en sus primeros meses de andadura, como así lo ha reconocido la alcaldesa , Cristina Ayala, que ha explicado que desde su lanzamiento, la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento, ha superado ya los 1,2 millones de impactos en el entorno digital y ha despertado el interés directo de 54 empresas.

Empresas que se han puesto en contacto con el Consistorio para preguntar qué es lo que ofrece la ciudad, las "posibilidades industriales, el suelo industrial, y el ecosistema empresarial" de la capital buergalesa, como ha indicado Ayala.

Al respecto, la alcaldesa ha explicado que desde finales de los años 60 "comienza en Burgos una vorágine industrial que ha modelado la ciudad" y el objetivo del Consistorio es "contarlo", porque se tiene la "sensación" de que "todavía no se conoce suficiente, y aunque hay una sólida trayectoria industrial hay que seguirlo contando las condiciones que ofrece Burgos" para que se puedan implantar las empresas.

El proyecto nace con el doble objetivo de consolidar a la capital burgalesa como un destino estratégico para la inversión y, al mismo tiempo, "romper con el mito de que la ciudad carece de oportunidades para las nuevas generaciones"

Uno de los pilares de la estrategia ha sido la puesta en marcha de un canal de video- podcast que ya acumula 354.000 visualizaciones y supera las 1.150 horas de reproducción.

Cristina Ayala ha destacado que "la clave" de la buena acogida radica en ceder el protagonismo a los propios directivos y empleados, que son quienes han contado cómo y por qué hay que invertir en Burgos

De este modo, firmas de la talla de Antolín, Hiperbaric o Benteler explican de primera mano y desde sus sedes por qué Burgos es una apuesta segura.

La campaña pone el foco además en la potente red de empresas auxiliares de la ciudad, una ventaja competitiva que permite a cualquier planta producir a pleno rendimiento sin necesidad de buscar proveedores fuera de la provincia.

Para contrarrestar la percepción de algunos estudios recientes que apuntan a una supuesta falta de expectativas entre la juventud, el consistorio contrapone medidas concretas como el Plan de Talento -aprobado hace unos meses- o el programa 'Jóvenes Industriales', concebido para acercar la realidad de las fábricas a los colegios y demostrar a los niños que pueden desarrollar una carrera profesional completa en su tierra.