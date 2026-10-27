La campaña de control de VMP en Palencia concluye con 136 infracciones y la inmovilización y retirada de 36 vehículos

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de Palencia. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALENCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha denunciado un total de 136 infracciones cometidas por vehículos de movilidad personal (VMP) durante una campaña especial de vigilancia y control, desarrollada tras la entrada en vigor, el pasado 1 de octubre, de las modificaciones normativas que exigen a estos vehículos contar con seguro y portar matrícula.

El dispositivo municipal se ha centrado en comprobar el cumplimiento de la reglamentación aplicable. Para ello, el cuerpo de seguridad ha establecido controles específicos diarios a lo largo de los tres turnos de servicio, prestando especial atención a las zonas peatonales con mayor conflictividad entre viandantes y usuarios de VMP.

Entre las 136 denuncias tramitadas, los agentes han constatado que las faltas más recurrentes han correspondido a la ausencia de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos y al no uso del casco de protección obligatorio.

Asimismo, los policías han detectado carencias en el aseguramiento obligatorio, circulación indebida por aceras y áreas peatonales, uso de telefonía o dispositivos de audio y transporte de pasajeros no autorizado. A estas conductas se han sumado casos de conducción bajo los efectos de drogas tóxicas y bebidas alcohólicas, menores al volante y excesos de velocidad que han alcanzado hasta los 69 kilómetros por hora.

La campaña de control se ha saldado con la inmovilización y retirada de 36 vehículos. El cuerpo policial considera que las inspecciones en puntos estratégicos, como avenidas de gran afluencia y subterráneos, han resultado altamente efectivas tanto para disuadir como para concienciar a la ciudadanía y reducir la siniestralidad.