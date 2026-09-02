La campaña cultural de verano en Soria deja 168 actividades al aire libre con 59.366 espectadores

La concejal de Cultura, Gloria Gonzalo, hace balance de la campaña cultural de verano en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña cultural de verano en la ciudad de Soria, durante los meses de julio y agosto, ha dejado un total de 168 actividades, la mayoría de ellas en la calle, con un total de 59.366 espectadores.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha hecho balance de un verano con "mucha cultura" y una "gran respuesta del público" por lo que desde la Concejalía se encuentran "muy satisfechos" con el resultado.

Así, se ha referido a las 168 actividades en julio y agosto, durante 48 días, 24 días cada mes. La concejal ha apuntado que el número de asistentes ha sido de 59.366, sin tener en cuenta todas las actividades ya que hay algunas complicadas de estimar como la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos, el planetario o la intervención de arte urbano, así como en las exposiciones.

"Más allá de las cifras, son datos para valorar las actividades que más éxito tienen y dónde seguir enfocándolas. Se ha ocupado el espacio público, se ha descentralizado la programación con propuestas accesibles y dirigidas a edades y disciplinas distintas", ha analizado Gonzalo.

PROPUESTAS

Asimismo, se han celebrado un total de 65 propuestas musicales y se han registrado 43.245 asistencias, además del Soria Rock y del Enclave de Agua. Gonzalo ha destacado 'A la fresca en mi calle' con 1.525 asistencias en cinco propuestas con una idea nueva que "se va a ir consolidando ya que se lleva la cultura a los barrios con propuestas musicales muy distintas".

En teatro se han celebrado once espectáculos con 6.360 espectadores con epicentro en la Dehesa, salvo una de ellas por sus características en el Palacio de la Audiencia, además del teatro de calle, con cuatro espectáculos de primer nivel que han atraído a público de fuera de Soria. Los dos espectáculos de danza congregaron a 620 personas en una disciplina que cada vez va teniendo "más público".

También se ha referido a otros eventos como el congreso sorbe Julián Sanz del Río con 250 asistentes, así como los talleres y actividades de formación con 117 participantes.

Las tres conferencias programadas han reunido con 249 asistentes mientras que Circomotik congregó a 950 personas Gonzalo se ha referido a una "programación con identidad" como la Feria Expoesía, con un crecimiento de un doce por ciento con respecto al mes anterior, unas 60 actividades y casi 7.000 asistencias.