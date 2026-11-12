Una campaña de la Diputación de Segovia y los Bomberos ofrece consejos para prevenir incendios domésticos y de tráfico

Incendio en una vivienda. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia ha difundido una campaña de consejos para revisar chimeneas y estufas y prevenir incendios domésticos, y preparar el coche para evitar accidentes de tráfico ante la llegada de las bajas temperaturas.

El director técnico del SPEIS, Carlos Castro, ha señalado que "la prevención activa evita la inmensa mayoría de las intervenciones de emergencia que se acometen en incendios domésticos".

Con esa premisa, los bomberos han protagonizado una serie de vídeos sobre los aspectos a tener en cuenta cuando llegan las primeras semanas de frío y los hogares ponen en marcha chimeneas, estufas de leña y calderas de biomasa.

Desde el SPEIS aconsejan que, tras varios meses de inactividad, lo primero debe ser una revisión rigurosa, ya que la mayor parte de los incendios en los conductos de humos y de las intoxicaciones por monóxido de carbono se pueden evitar con pautas sencillas de prevención y mantenimiento como la limpieza y el deshollinado, la retirada de cenizas y restos de combustión.

Para evitar escapes de gases al interior de la vivienda, indican que deben revisarse juntas, cierres herméticos y compuertas de regulación, además de que seaconseja despejar un perímetro de un metro a metro y medio alrededor de la chimenea, y proteger el suelo con planchas ignífugas.

En cuanto al combustible, los bomberos han señalado que debe usarse madera natural no tratada, con una humedad inferior al 20 por ciento y preferiblemente dura, como encina, roble, haya u olivo.

El SPEIS advierte de que, aun siguiendo estas indicaciones, pueden darse emergencias y como señales de alerta se ha referido al olor constante a humo en la vivienda, la caída espontánea de hollín, un cristal que se ennegrece en pocos minutos y el chorreo oscuro en las uniones de los tubos.

Ante ellas, como ante un fuego, ha indicado que hay que cerrar el tiro y la entrada de aire, evacuar la casa y llamar al 112.

Los bomberos han difundido también pautas para conducir con bajas temperaturas y han recomendado comprobar neumáticos, alumbrado, frenos y amortiguación. También han aconsejado viajar con luz diurna, porque en torno al amanecer se concentra el mayor riesgo de hielo, y elegir vías principales con tratamiento preventivo de fundentes.

Tras una estancia prolongada del coche a la intemperie existe peligro de choque térmico en las lunas, por lo que han advertido de que nunca debe verterse agua caliente y han recomendado usar rasquetas de plástico y descongelantes homologados.

En caso de salida de vía o colisión, el servicio ha recomendado aplicar el protocolo 'P-A-S' (proteger, avisar y socorrer): colocarse el chaleco de alta visibilidad antes de salir del vehículo, señalizarlo y situarse en un lugar seguro, fuera de la calzada o tras las biondas.

Antes de llamar al 1-1-2, el SPEIS ha pedido activar la geolocalización del móvil, que agiliza el desplazamiento de bomberos y sanitarios.

Castro ha destacado que "en los desplazamientos invernales, la previsión y la prudencia son los factores que muchas veces evitan la intervención de los servicios de emergencia".