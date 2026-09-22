La campaña 'León compra con sentido y sentimiento' sorteará 1.000 euros en cheques entre clientes de 87 establecimientos

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, y el presidente de León es Comercio, Octavio Fernández, en la presentación de la campaña 'León compra con sentido y sentimiento'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'León compra con sentido y con sentimiento' impulsada por la asociación León es Comercio --adscrita a la Federación Leonesa de Empresarios (FELE)-- en colaboración con el Ayuntamiento de León supondrá el reparto de 1.000 euros en cheques mediante sorteo entre clientes de los 87 establecimientos adheridos.

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, y el presidente de León es Comercio, Octavio Fernández, han presentado esta iniciativa cuyo objetivo es acercar el comercio de proximidad a la ciudadanía, incentivar las compras en los establecimientos de la ciudad y poner en valor su contribución a la actividad económica.

La iniciativa presenta una imagen vinculada directamente con la ciudad, a través de un 'mapa emocional' de León que representa sus calles, recorridos y comercios y simboliza la conexión entre las personas, la ciudad y el comercio. El concepto se articula, además, en torno a los cinco sentidos como una forma de transmitir que el comercio local no consiste únicamente en comprar, sino que supone mirar un escaparate, descubrir un producto, saludar a quien está detrás del mostrador, escuchar el ambiente de una tienda, probar, tocar y, en definitiva, vivir una experiencia vinculada a la propia ciudad.

La campaña 'León compra con sentido y con sentimiento' ha comenzado este martes y permanecerá activa hasta el próximo día 8 de octubre en los establecimientos adheridos, que se encuentran identificados con la imagen de la iniciativa y pueden consultarse en la página web de León es Comercio, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Durante las casi tres semanas que permanecerá activa la campaña cualquier persona mayor de 18 años que realice una compra mínima de 15 euros en uno de los establecimientos adheridos recibirá un ticket para participar en un sorteo final. En total, se sortearán siete cheques por valor de 1.000 euros en total: uno de 300 euros, otro de 200 euros y cinco de 100 euros.

Los premios deberán gastarse exclusivamente en los comercios adheridos a la campaña, de manera que el incentivo revierta nuevamente en el comercio local y genere nuevas compras en los establecimientos participantes.

La campaña finalizará el próximo día 10 de octubre con un evento final en el Mercado del Conde Luna, gratuito y abierto a todo el público. En ese acto se llevará a cabo el sorteo de los siete cheques y la entrega de los premios a los ganadores, además de contar con música en directo, degustación de vino y productos leoneses.