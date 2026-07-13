Una campaña de micromecenazgo busca devolver la voz al órgano barroco de Fuentesaúco de Fuentidueña (Segovia)

Los profesionales del Taller de Organería de Joaquín Lois en labores de restauración del órgano de la iglesia Santo Domingo de Silo - HISPANIA NOSTRA

SEGOVIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra y la Asociación de Amigos del Órgano de Fuentesaúco impulsan una campaña de micromecenazgo para completar la recuperación del histórico órgano barroco de la iglesia de Santo Domingo de Silo en la localidad de Fuentesaúco de Fuentidueña (Segovia), que tiene un coste total que ronda los 95.000 euros.

La iniciativa busca financiar la restauración de sus mecanismos y del sistema de viento, avanzar en la recuperación de la tubería y la armonización del instrumento en 18 meses.

Las asociaciones que lideran el micromecenazgo, en un comunicado recogido por Europa Press, han recordado que el instrumento data entre 1710 y 1719 se instaló en Fuentesaúco de Fuentidueña en 1841; sin embargo, permanece en silencio desde hace más de cuarenta años como consecuencia del deterioro sufrido durante distintas obras realizadas en el templo, la falta de recursos para su mantenimiento y la ausencia de un relevo generacional de organistas.

El proyecto nació hace siete años gracias al impulso de vecinos y músicos locales. Desde entonces, han recaudado cerca de 30.000 euros, incluidos los 12.635 euros obtenidos en una primera campaña de micromecenazgo de Hispania Nostra en 2022, además de otras aportaciones de particulares e instituciones.

Estos recursos han permitido iniciar en abril de 2026 la primera fase de restauración, centrada en la consolidación estructural del mueble y de los elementos de soporte con profesionales del Taller de Organería de Joaquín Lois.

La primera fase de la restauración ha permitido asegurar la estructura del órgano y evitar su pérdida, pero el gran reto pendiente es que el instrumento vuelva a sonar.

"Este proyecto demuestra que la implicación de una comunidad puede rescatar un patrimonio que parecía condenado al silencio. Ahora, tras haber garantizado su conservación, es el momento de recuperar su voz para que vuelva a formar parte de la vida cultural de Fuentesaúco de Fuentidueña", ha expresado la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda.

El siguiente objetivo es la segunda fase, presupuestada en aproximadamente 35.980 euros, para restaurar el secreto, el teclado y la mecánica de transmisión, así como los tablones acanalados y el secretillo de Corneta.

Además, contempla la construcción de dos nuevos fuelles de cuña, la instalación de un ventilador silencioso, la recuperación del sistema de viento y el montaje y ajuste de los elementos mecánicos necesarios para que el intérprete pueda volver a dar vida al órgano.

La tercera fase, valorada en aproximadamente 39.164 euros, se centrará en la limpieza y restauración de la tubería original, la reconstrucción de los tubos desaparecidos, la armonización y afinación del conjunto y se ajustará el tono del instrumento para recuperar con rigor su musicalidad histórica.

La restauración del órgano barroco de Fuentesaúco de Fuentidueña se incorpora así a una red de iniciativas con cerca de 70 proyectos que muestran cómo la participación ciudadana puede ser decisiva para preservar el patrimonio cultural.