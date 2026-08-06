Una campaña en redes anima a recorrer los pueblos de Ávila afectados por incendios y descubrir su riqueza

ÁVILA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila ha lanzado a través de las redes sociales una campaña para invitar a los viajeros y a los propios abulenses de cualquier municipio a visitar la provincia, especialmente los pueblos afectados por el incendio forestal que se declaró el pasado 22 de julio y que ha dañado zonas del Valle del Alberche, el Valle del Tiétar y la Tierra de Pinares.

A través de veinte imágenes en las que se destaca un recurso patrimonial, natural, artístico o cultural de cada una de las localidades afectadas, se recuerda a los usuarios de las redes que "Ávila sigue llena de belleza y de vida, es hospitalaria y tiene sabor" y que "con cada visita, cada comida en un restaurante, cada noche pasada en un alojamiento, cada compra realizada en un comercio se acelera la recuperación de las zonas heridas por el fuego", como ha asegurado el diputado de Turismo, Armando García.

Porque #Ávila sigue aquí, llena de belleza y atractivos. Porque formamos una provincia llena de hospitalidad, sabor, contrastes, tradición y paisajes increíbles. Porque #QuedaMuchaÁvila, ¡te esperamos!https://t.co/Ax9wrpDK4l — Diputación de Ávila (@dipuavila) August 6, 2026

Durante los próximos días se irán lanzando las imágenes de Burgohondo, Casavieja, Casillas, Cebreros, El Barraco, El Tiemblo, El Hoyo de Pinares, Fresnedilla, Gavilanes, Higuera de las Dueñas, La Adrada, Mijares, Navahondilla, Navaluenga, Pedro Bernardo, Piedralaves, San Juan de la Nava, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada y Villanueva de Ávila.

Las imágenes irán acompañadas de los imagotipos de tres herramientas que tiene la Diputación para contribuir y liderar esta recuperación, como son 'Ávila Te Toca', el eslogan del Área de Turismo; 'Ávila Auténtica', con sus casi 350 empresas de agroalimentación, comercio, hostelería y alojamientos adheridas, y 'Stellarium Ávila', la marca colectiva de astroturismo.

Armando García ha asegurado que "no es más que una primera acción, pero no va a ser la única" porque como ha reconocido "el camino será largo y tendrá muchos frentes".

Así, el diputado de Turismo ha afirmado que pasarán los meses y los años y "será todavía más importante estar con los municipios y sus gentes", con estrategias, destinando recursos y "creando unas condiciones óptimas para que la recuperación sea eficaz, sólida y lo más rápida posible en cada ámbito".