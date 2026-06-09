La campaña 'Segovia en Fiestas sin violencia machista' llega con carteles, mupis y cuatro Puntos Violeta

La concejal de Igualdad, Azucena Suárez, con el material de la campaña. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado la campaña de prevención y sensibilización contra las agresiones machistas que desarrollará durante las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, bajo el lema ¡Segovia en Fiestas sin violencia machista!, donde habrá carteles, mupies en las calles y cuatro Puntos Violeta para informar y prevenir.

La iniciativa ha sido promovida por la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, en colaboración con el Consejo Sectorial de Igualdad, y ha sido presentada por la concejala responsable, Azucena Suárez.

La campaña tiene como objetivo principal prevenir la violencia contra las mujeres, con atención específica a las agresiones de carácter sexual en contextos festivos. Para ello, se ha planteado informar a la ciudadanía sobre las distintas formas de violencia machista, ofrecer pautas de actuación ante situaciones de agresión, difundir los recursos de atención y apoyo existentes, y sensibilizar a la población joven para fomentar actitudes de prevención y corresponsabilidad.

La campaña incluye carteles y mupis tanto físicos como digitales, que incluyen un código QR mediante el cual los usuarios pueden descargar un decálogo de medidas de actuación en casos de violencia machista, así como información sobre los recursos disponibles sobre esta forma de agresión.

Se ha diseñado también material promocional específico, dirigido al público joven, que incluye un portatodo, porta teléfonos móviles, tapas de vaso con sorbetes, para evitar el vertido de drogas de sumisión química en la bebida, y balones de playa con el lema de la campaña. Estos materiales se repartirán en los Puntos Violeta habilitados durante las fiestas.

Uno de los elementos más destacados de esta edición ha sido la ampliación de los Puntos Violeta en contextos festivos, gracias al convenio de colaboración firmado con la Fundación Orange. En las próximas Ferias y Fiestas se instalarán tres de estos espacios: el 21 de junio, en el antiguo Regimiento, durante la actuación de la orquesta Panorama; el 24 de junio, en la plaza Mayor, durante la Fiesta Bresh; y el 26 de junio, de nuevo en el antiguo Regimiento, durante el Negrita Music Festival. El cuarto Punto Violeta se instalará con motivo de las fiestas de San Lorenzo, el 8 de agosto, en la plaza del barrio homónimo.

Estos espacios estarán atendidos por personal especializado y abordarán la sensibilización y la atención a víctimas en caso de violencia machista. La concejalía ha señalado también que el servicio de búho nocturno estará disponible "a demanda" para mujeres todos los viernes, sábados y vísperas de festivos, lo que les permitirá solicitar una parada lo más cercana posible a su destino dentro del itinerario establecido.

Suárez ha subrayado que la calle, la noche y las fiestas son espacios de disfrute para todas las personas, pero que ese disfrute debe sustentarse en el respeto y la tolerancia, y ha llamado a respetar el derecho de toda persona a disfrutar sin acoso ni agresiones.

En el marco de la misma presentación, la concejala ha dado a conocer los actos previstos con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. El 26 de junio, a las 11.00 horas, se celebrará en la plaza Mayor un acto conmemorativo que incluirá la lectura de un manifiesto y la actuación de la cantante Silvia San Juan. Se repartirán abanicos arcoíris y la bandera LGTBI se colocará en el templete de la plaza Mayor. El 28 de junio, el Acueducto y la fachada del Ayuntamiento se iluminarán con los colores de dicha bandera como gesto simbólico de apoyo a la diversidad.