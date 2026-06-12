Campeonato mundial de callos y una fiesta de gastronomía local este domingo en Zamora como preludio al 'PanFest'

ZAMORA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza Mayor de Zamora se convertirá este domingo en un espacio de celebración gastronómica en la que el pan será el producto imprescindible para acompañar los guisos que conformarán la oferta de la feria popular que abrirá la primera edición de 'PanFest', el Congreso Internacional de Panes y Harina, promovido por la Caja Rural de Zamora y organizado por Madrid Fusión

La jornada popular comenzará a las 12 horas con la celebración de la novena edición del Campeonato Mundial de Callos, un concurso con una larga trayectoria impulsado por el chef asturiano Pedro Martino.

Desde 'San Sebastian Gastronomica', marco en el que se celebró el concurso en sus dos anteriores ediciones, el Campeonato Mundial de Callos recala ahora en Zamora bajo el paraguas de 'PanFest' y con la participación de nueve finalistas.

Los establecimientos seleccionados que medirán sus recetas en la final del próximo domingo provienen de diferentes partes de la geografía española. Asturias desembarca con dos representantes, Ángel Martínez de Marigorta (Arraigo, Posada de Llanera) y Borja Alcázar (Abrelatas, Pola de Siero); y hace lo propio Madrid capital con Alberto González (El Del Medio) y Pedro Gallego (Casa Mortero).

De la provincia de Barcelona se contará con la finalista Encarnació Pou (Ca la Nati, Vic), mientras que de la vertiente atlántica estarán presentes Miguel Celaya (Boliña El Viejo, Gernika) y Chisco Jiménez (Culuca Cocina Bar, A Coruña).

De Cáceres se contará con la participación de Javier Martín (Restaurante Javier Martín), y no faltará representación local con María Jesús Chillón, del Bar Chillón de Zamora.

De entre todos ellos, saldrá el ganador de los mejores callos de este 2026, una decisión que recaerá en un jurado profesional formado por los cocineros Luis Alberto Lera (Lera, Castroverde de Campos, Zamora); Trifón Jorge (El Fogón de Trifón, Madrid), y Sacha Hormaechea (Sacha, Madrid); el arquitecto Francisco Somoza y Benjamín Lana, director general de Vocento Gastronomía.

Paralelamente a la celebración del Campeonato Mundial de Callos, la plaza Mayor de Zamora será escenario de fiesta gastronómica en la que locales y visitantes están convocados a disfrutar de los guisos elaborados por siete restaurantes zamoranos.

Al popular precio de dos euros por tapa, y desde las 12 y hasta las 16 horas, la feria popular invita a la población de Zamora a unirse a la celebración de 'PanFest', un evento que pretende situar a zamora como "capital mundial del pan y la harina de calidad".

La feria gastronómica ofrecerá degustaciones con un denominador común: que se pueda mojar pan. Entre los guisos que se podrán encontrar en este evento popular hay espacio para las legumbres con los garbanzos de Fuentesaúco con boletus edulis de Aliste; las lentejas de Tierra de Campos con chorizo zamorano o los habones con bacalao.