El campo del CyL saca su maquinaria para alzar la voz contra Mercosur y los gobiernos europeo, central y autonómico

Tractorada para protestar contra el acuerdo de la UE y Mercosur y la reforma de la PAC.

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El campo de Castilla y León ha sacado cerca de 2.000 tractores para alzar la voz contra el tratado UE-Mercosur y los gobiernos europeos, central y autonómico a los que señalan como responsables del "problema" que tiene la agricultura y ganadería de la Comunidad.

Castilla y León se ha sumado, de esta forma, al 'súper jueves' convocado por las organizaciones profesionales agrarias en unidad de acción con la excepción de Ávila, donde las OPAs se movilizarán mañana, y de Segovia, donde la tractorada tendrá lugar el lunes 2 de febrero.

Los responsables territoriales de las otras siete provincias se han sumado a esta movilización convocado por Asaja, COAG y UPA a nivel nacional y que en la Comunidad está respaldado también por UCCL y por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi).

Unos 1.500 agricultores y ganaderos y más de 250 tractores --según la Subdelegación-- han recorrido las principales calles de Burgos para reclamar medidas de protección del campo y expresar su rechazo al acuerdo comercial Mercosur, así como a los "recortes" de la Política Agraria Común (PAC).

Los manifestantes, en un número cercano a los 1.500, se han acercado hasta las sedes del PSOE, partido en el Gobierno de España, y del PP, para entregar su manifiesto y hacerles ver la "grave" situación del sector primario.

En León han salido a la calle cerca de 1.000 tractores y unas 4.000 personas --cifras que ha reducido la Subdelegación del Gobierno a 315 vehículos y 2.000 participantes-- para reivindicar una agricultura "digna", expresar su "rechazo" al acuerdo UE-Mercosur, "luchar por la pervivencia del sector agroganadero y por el futuro de la provincia", en un acto reivindicativo que ha estado marcado por la "unidad de acción".

Estas cifras "superan con creces" las expectativas iniciales de las organizaciones agrarias, lo que demuestra, según han explicado fuentes de Asaja en declaraciones a Europa Press, que sus reivindicaciones tienen "una base justificada y que el sector agroganadero de León lo merece".

En Palencia, unas 1.100 personas, según datos de la Policía Nacional, encabezados por más de un centenar de tractores infantiles, han participado en Palencia en la movilización convocada por las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y UCCL, que han salido a la calle en unidad de acción para protestar contra los acuerdos de la Unión Europea con Mercosur, los aranceles impuestos a las importaciones en Estados Unidos y los recortes en la PAC.

Los agricultores y ganaderos palentinos han criticado cómo la excesiva burocracia a la que está sometido el sector y los elevados costes de producción, frente a precios bajos están afectando al relevo generacional en el campo.

"Los principales perjudicados seremos los agricultores y ganaderos, pero también los consumidores", han apuntado en defensa de los productos de calidad y con garantías.

En Salamanca, la protesta ha sido secundada por unos 400 tractores en una marcha que ha tenido su acto central con la lectura de un manifiesto y la entrega de un documento reivindicativo a la subdelegada del Gobierno, Rosa López, en la sede de Gran Vía donde los profesionales del campo han alzado su voz para reivindicar la supervivencia del sector agrario.

Tras partir desde el recinto ferial de La Aldehuela, los vehículos agrícolas han transitado por las principales calles de Salamanca, lo que ha producido importantes cortes de tráfico en la capital hasta que cerca de las 14.30 horas han llegado a la Gran Vía.

Las movilizaciones también se han reproducido en el centro de Soria, que ha acogido un funeral simbólico de la agricultura y la ganadería. La manifestación, liderada por nueve tractores y medio millar de personas, ha partido de Mariano Vicén para pasar por la delegación de la Junta y la Subdelegación del Gobierno, donde se han registrado cartas a los presidentes de ambas instituciones, Alfonso Fernández Mañueco y Pedro Sánchez, para finalizar en la plaza Mariano Granados con la lectura de un manifiesto.

"Nos venden en Europa, nos venden en España y nos venden en Castilla y León. Son unos falsos todos". El campo ha mostrado su "hartazgo" en Valladolid desplegando medio millar de tractores por la capital --según cifras de la Subdelegación del Gobierno que los organizadores elevan al millar-- y uniéndose, de forma mayoritaria, a este "súper jueves" que han convocado las organizaciones profesionales agrarias.

Lemas como 'Tu salud está en peligro, No a Mercosur', 'Matáis al campo', 'Hoy pan y circo, mañana lamentos y hambre. Levántate y lucha' han acompañado a la comitiva junto a 'peleles' ataviados con monos y la imagen de, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Agricultura, Luis Planas; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; o el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, además de eurodiputados de PP y PSOE como Raúl de la Hoz o Iratxe García.

Por último, más de 300 tractores han invadido el centro de Zamora para decir "no al acuerdo con Mercosur", y participar en una protesta en la que los organizadores también han lanzado al suelo patatas, remolacha, maíz o vides para hacer más visible su malestar con el escenario que se dibuja en estos momentos para el campo.

Ya en la atención posterior a los medios de comunicación, el coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha reivindicado "la unidad de acción" y la masiva participación de los agricultores en la protesta no solo contra el acuerdo de Mercosur, sino contra otras medidas que "están atacando al campo". "Estamos en una situación complicada", ha constatado Rivera, que ha admitido que la firma con Mercosur "no ayuda nada".