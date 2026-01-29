El campo leonés sale a la calle: cerca de 1.000 tractores y unas 4.000 personas claman por la pervivencia del sector

La tractorada convocada en León este jueves por las organizaciones agrarias ha contado con la participación de cerca de un millar de vehículos. - EUROPA PRESS

Cerca de 1.000 tractores y unas 4.000 personas han salido a la calle este jueves en León capital para reivindicar una agricultura "digna", expresar su rechazo al acuerdo UE-Mercosur, luchar por la pervivencia del sector agroganadero y por el futuro de la provincia, en un acto reivindicativo que ha estado marcado por la unidad de acción de las cuatro organizaciones agrarias: Asaja, UCCL, Ucale-COAG y UGAL-UPA.

Estas cifras "superan con creces" las expectativas iniciales de las organizaciones agrarias, lo que demuestra, según han explicado fuentes de Asaja en declaraciones a Europa Press, que sus reivindicaciones tienen una base justificada y que el sector agroganadero de León "lo merece".

A las 11.00 horas se concentraban en las inmediaciones del Estadio Reino de León unos 400 tractores, una cifra que ha ido en aumento hasta superar los 800, de la mano de los representantes de las organizaciones agroganaderas.

La tractorada ha contado con la presencia del secretario general de Asaja León, José Antonio Turrado, que ha manifestado que el acto reivindicativo se realiza con el objetivo de "hacer reflexionar" a la clase política y a las administraciones sobre los problemas que tiene el sector y exigir soluciones en asuntos como las relaciones con terceros países, un aspecto en el que los agricultores leoneses solicitan reciprocidad en los intercambios comerciales. Además, reclaman que la nueva PAC no tenga recortes y esté orientada al agricultor profesional y también demandan que los productos tengan un precio "digno" para la venta.

Del mismo modo, las reivindicaciones pasan por que no se apliquen los aranceles actuales a la hora de comprar insumos como los abonos. "Que podamos hacer que nuestra profesión sea rentable, sea competitiva, seamos un país exportador y generemos riqueza y empleo en los pueblos, que también es nuestro cometido que haya vida en el medio rural", ha recalcado.

En cuanto al acuerdo UE-Mercosur, ha aplaudido que el pleno del Parlamento Europeo haya acordado la semana pasada denunciarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque permite "ganar tiempo", un periodo en el que las organizaciones agrarias prevén "mover conciencias" dentro de la clase política y de los gobiernos, ya que "hay otra forma de hacer las cosas".

Por su parte, la secretaria general de UGAL-UPA en León, Sonia Castro, ha compartido las reivindicaciones expresadas por el representante de Asaja y ha subrayado la necesidad de lograr dichas peticiones para que haya un desarrollo rural y para que la incorporación de jóvenes sea "efectiva".

Además, ha reclamado que las indemnizaciones sean "justas" cuando se producen ataques de lobos o de fauna salvaje y ha expresado que la manifestación se realiza para luchar por el campo, la agricultura, la ganadería y por el futuro de la provincia de León. Finalmente, ha pedido a los representantes políticos que su apoyo al sector sea "real" y no utilicen a los profesionales "como moneda de cambio" para tratados "que tienen otros fines".

El presidente de Ucale-COAG en León, Apolinar Castellanos, ha puesto de manifiesto que los agricultores leoneses salen a la calle para reivindicar sus derechos con el fin de poder "sobrevivir y subsistir". "Con las políticas que los gobiernos últimamente están haciendo, nos está siendo imposible el sostener las explotaciones agrarias ya", ha apostillado.

Estas actuaciones, ha argumentado, tienen que hacer "meditar" a todos los representantes políticos, "sean del color que sean". "Los políticos nos están mangoneando, despreciando, me da igual las siglas que lleven detrás, porque cuando se enfrentan a nosotros nos dan el 'parabién' y cuando van a negociar y a firmar hacen lo contrario de lo que nos han ofrecido. Los políticos tienen que empezar a estar al servicio del pueblo", ha enfatizado.

En este sentido, ha rechazado el hecho de que los profesionales del sector agroganadero les ofrezcan confianza en las urnas y después los políticos voten "en contra del pueblo". "Esa no es la manera de sacar un país arriba. En todas estas negociaciones, como puede ser Mercosur, estamos de acuerdo de que siempre hay sectores que se benefician. Pero tenemos un sector agroganadero en la provincia de León muy perjudicado", ha incidido.

Al respecto, ha señalado que la provincia de León hace años casi podía vivir de lo que producía. "Nos han quitado la industria; todo el carbón los políticos nos lo quitaron; nos quieren quitar ahora la agricultura, la ganadería", ha reiterado y ha recordado que León era la provincia que más industrias azucareras tenía de España (cuatro) y actualmente no tiene ninguna. "Hay que parar a pensar, a meditar qué ha pasado", ha añadido.

Finalmente, el presidente de UCCL, Juan Antonio Rodríguez, ha expresado la importancia de la unión de las organizaciones agrarias en los actos reivindicativos y ha destacado que en la presente jornada se está mostrando que el sector está en contra de todas las políticas agrarias que está aplicando la Unión Europea, por lo que "tiene que cambiar el rumbo". "Si no, nuestros pueblos no tienen futuro", ha sentenciado.

Además, ha señalado que todas las organizaciones agroganaderas de León están llamadas a participar el próximo día 11 de febrero en una gran tractorada en Madrid, en la que ha augurado que estarán presentes unos 1.500 tractores y 15.000 personas y a la que irán "todos a una". "La defensa de nuestros pueblos es clara, tenemos que luchar por ella y lo que hace falta es empezar todos en el mismo sentido", ha concluido.