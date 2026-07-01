'Campos del Renacimiento' celebra en Madrid sus cinco años de vida, un museo territorial en cuatro pueblos palentinos

Armisén durante la celebración de los cinco años del Museo territorial Campos del Renacimiento. - DIP PALENCIA

PALENCIA/MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La capital madrileña ha acogido este miércoles la celebración del quinto aniversario de la puesta en marcha del Museo Campos del Renacimiento, un museo territorial con sede en cinco iglesias de cuatro municipios palentinos de Tierra de Campos, que atesora 300 joyas de arte entre esculturas, pinturas, piezas de orfebrería, textiles y documentos históricos.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al director del Museo, José María Vicente, y el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Palencia, José Luis Calvo, han presidido esta celebración que ha tenido lugar en la Fundación Gregorio Marañon de la capital madrileña, quien ha regresado a la época del Renacimiento y a su explendor.

Desde su inauguración oficial en junio de 2021, más de 63.000 visitantes han recorrido las cinco sedes que integran este original y "revolucionario" proyecto museográfico, la iglesia de Santa María de Becerril de Campos, la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava, las iglesias de San Pedro y de San Facundo y San Primitivo de Cisneros, y la iglesia de Santa María, en Fuentes de Nava.

Se trata de una propuesta cultural "singular", que se ha consolidado en cinco año como así lo acreditan las cifras, con más de 11.000 visitantes anuales desde su apertura y una creciente notoriedad dentro y fuera de Castilla y León.

Un museo que permite contemplar "a los grandes artistas del Renacimiento palentino y que es un motor económico de Tierra de Campos", como siempre ha reiterado y defendido Ángeles Armisén, y cuyo elemento diferenciador es su propio concepto ya que no es un museo convencional, sino que es una "experiencia inmersiva y territorial" que enlaza cinco templos históricos a lo largo de 50 kilómetros.