Campos del Renacimiento, museo revolucionario y motor de desarrollo de Tierra de Campos, con 5 sedes y 300 obras únicas

Interior del Museo Campos del Renacimiento, a 12 de junio de 2026, en Palencia, Castilla y León (España). - Lucía Burón / Europa Press

PALENCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Territorial Campos del Renacimiento cumple un lustro de vida y tras cinco años se ha consolidado como un modelo "singular y revolucionario" de gestión patrimonial con cinco sedes repartidas en cuatro pueblos de Palencia, en el corazón de Tierra de Campos, que atesoran 300 piezas únicas de arte sacro del Renacimiento.

Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava componen un "museo territorial" que ofrece una ruta patrimonial, artística y cultural en un proyecto que nació de la mano de la Diputación y la Diócesis palentina, un proyecto "revolucionario" ya que representa "una forma distinta de entender la cultura" al llevar este Museo "al corazón del medio rural", como ha indicado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.

Obras de Pedro Berruguete, Alonso Berruguete, Alejo de Vahía, Juan de Juni, Juan de Valmaseda y Francisco Giralte reapartidas por la iglesias de Santa María y la de San Pedro de Fuentes de Nava; Santa María la Antigua de Becerril de Campos; Santa Eulalia de Paredes de Nava, y San Francisco y San Primitivo de Cisneros.

Un museo que permite contemplar "a los grandes artistas del Renacimiento palentino y que es un motor económico de Tierra de Campos", como ha asegurado Ángeles Armisén, quien ha aseverado que recorrer este museo "revolucionario" es "sin duda una gloria para los ojos y también para el disfrute del entorno".

Un museo que muestra la "grandiosidad" del arte del Renacimiento en cuatro municipios palentinos, en el corazón de una Comunidad que está entre las que cuenta con más declaraciones 'Patrimonio de la Humanidad'.

Arte, historia, patrimonio y un entorno privilegiado de un Museo que ha superado con creces la barrera de los 50.000 visitantes, que proceden tanto de la Comunidad como de Madrid, así como de todos los rincones de España.

El gran elemento diferenciador de Campos del Renacimiento es su propio concepto ya que no se trata de un edificio museístico convencional, sino de una "experiencia inmersiva y territorial" que enlaza cinco templos históricos a lo largo de unos 50 kilómetros.

RECORRIDO.

En la iglesia de Santa María de Becerril de Campos el visitante podrá contemplar la mayor colección conocida de obras de Alejo de Vahía, con hasta 23 esculturas de este flamenco, quien se afincó en este pueblo. Junto a ello, una importante colección de orfebrería religiosa y tallas de Juan de Juni, en un templo cuya construcción en sí ya es "una tesoro" y con un artesonado mudéjar que es "seña de identidad".

Becerril, con un conjunto Histórico-artístico declarado, es punto de partida de este museo territorial.

En Paredes de Nava, en la iglesia de Santa Eulalia, las doce tablas de Pedro Berruguete del retablo, con especial "fama" las dedicadas a los Reyes de Judá, provocan la admiración de quienes visitan este templo, que custodia el órgano ibérico realizado por Tadeo Ortega en 1793 que a día de hoy suena en numerosos conciertos.

Este pueblo palentino es cuna de una de las sagas artísticas más influyentes del Renacimiento español, los Manrique, entre ellos Jorge Manrique, el autor de 'Coplas a la muerte de su padre', uno de los poemas clásicos de la literatura en España.

Cisneros, siguiente parada, cuenta condos sedes de este museo territorial, la iglesia de San Pedro, quien custodia numerosas esculturas de los siglos XV al XVIII, así como un retablo renacentista de Francisco Giralte y una talla románica de la Virgen de Villacilar, del siglo XIV. Asimismo, en este templo descansan entre otros el tio y el abuelo del que fue el Cardenal Cisneros, en una serie de sepulcros entre los que destaca el de Gonzalo Jiménez de Cisneros 'el Buen Caballero', del siglo XIII, en mármol blanco sobre cuatro leones.

La iglesia de San Facundo y San Primitivo cautiva al visitante por sus artesonados mudéjares de la capilla de la Virgen del Castillo y del prebisterio, así como por un retablo Mayor con 23 tablas que representan escenas de la infancia y la pasión de Cristo, atribuidas a la escuela de Pedro Berruguete. Un coro con órgano del siglo XVIII, junto a una sillería y reja de madera de 1594 convierten a este templo en uno de los "más bellos" conjuntos mudéjares-renacentistas.

La última parada lleva a Fuentes de Nava, con un conjunto histórico reconocido, con unas calles en piedra, casas tradicionales o palomares que se enriquece no sólo con su sede de Campos del Renacimiento, en la iglesia de Santa María, sino con la Laguna de la Nava, con 254 especies de aves diferentes y conocida como 'Mar de campos'.

En la iglesia de Santa María tres elementos "imprescindibles" a los que dirigir la mirada, el artesonado mudéjar de la nave principal y que es "la joya" de este templo, junto a las tablas del retablo Mayor, obra de Juan de Balmaseda y la propia iglesia, del siglo XVI, declarado Bien de Interés Cultural y considerado una de las grandes joyas monumentales de este municipio.

Cinco años de un proyecto que ha permitido revitalizar estos municipios terracampinos y mostrar la "grandiosidad" del Renacimiento custodiado en cuatro pueblos de Palencia.