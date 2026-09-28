'Campos del Renacimiento' ofrece los sábados de octubre visitas guiadas por las cinco iglesias de este museo territorial

Archivo - Artesonado en la iglesia de Santa María de Becerril de Campos, que forma parte del Museo Territorial ‘Campos del Renacimiento’. - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

PALENCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Territorial Campos del Renacimiento vuelve a ofrecer el mes de octubre una nueva edición de 'Otoño Guiado', una iniciativa que invita a conocer con mayor profundidad el patrimonio artístico, histórico y espiritual que atesoran las cinco iglesias que integran el proyecto.

A lo largo de cuatro sábados consecutivos, el público podrá recorrer las distintas sedes acompañado por una visita guiada que permitirá detenerse en sus principales obras, conocer su contexto y descubrir algunos de los elementos y espacios excepcionales para comprender la historia del arte y el patrimonio religioso palentino.

La primera cita tendrá lugar el 3 de octubre en Fuentes de Nava, en la iglesia de Santa María; continuará el 10 de octubre en Cisneros, con un recorrido por las iglesias de San Pedro y de San Facundo y San Primitivo. Una semana después, el 17 de octubre, 'Otoño Guiado' llegará a la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava, mientras que Becerril de Campos pondrá el broche a esta edición el 24 de octubre, en la iglesia de Santa María.

Todas las visitas comenzarán a las 12.00 horas y estarán incluidas en el precio de la entrada al museo. Para participar será necesario realizar reserva previa en el teléfono 683 580 978 o a través del correo electrónico info@camposdelrenacimiento.com