ZAMORA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El campus multideporte del CD Amor de Dios se celebrará este año en Villaralbo (Zamora) entre el 1 y el 30 de julio, una actividad que permite conciliar a las familias y a los niños de entre 5 y 16 años mantener sus relaciones en periodo estival.

Así lo han confirmado los organizadores en la rueda de prensa de presentación del evento que ha tenido lugar en las dependencias de Caja Rural de Zamora, con la presencia de los propios promotores de la cita, así como de representantes de la cooperativa de crédito, del club de fútbol del pueblo, del Ayuntamiento y de la Diputación.

En ese marco, la representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, ha destacado la importancia de organizar este tipo de actividades en verano, cuando los niños no tienen colegio, pero sí "una manera de seguir juntándose unos con otros".

A partir de ahí, el encargado de ofrecer los detalles del campus ha sido el responsable de la organización, Israel Pérez Marquina, que ha confirmado que el curso se celebrará en las instalaciones de Los Barreros entre el 1 y el 30 de julio.

Los horarios serán de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y el campus está pensado para niños y adolescentes de entre 5 y 16 años. La idea de los organizadores es que los asistentes practiquen fútbol, pádel y frontón, y que tengan también un rato diario de piscina.

Los precios oscilarán entre lo 60 euros a la semana y los 160 euros por el mes completo, y la organización pondrá autobuses desde Zamora para que los niños se puedan desplazar desde la capital sin necesidad de acudir con sus padres. Las plazas están limitadas a cien por quincena.