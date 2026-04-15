El campus de Play Code Academy de la ULE propone un viaje en el tiempo a través de robótica, impresión 3D y programación

La ULE ha presentado este miércoles la duodécima edición del campus tecnológico de Play Code Academy, que se desarrollará en los meses de verano. - ULE

LEÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) abrirá de nuevo sus puertas al campus tecnológico de Play Code Academy que, en su duodécima edición, se presenta bajo el título 'Aventura STEM: Viaje en el Tiempo' para adentrarse en los ámbitos de la robótica, el diseño e impresión 3D y la programación.

El programa, consolidado tras más de una década de trayectoria, está dirigido a niños y jóvenes de entre seis y 16 años y ofrece una inmersión en el ámbito de la programación, la robótica y las nuevas tecnologías a través de una experiencia práctica y dinámica.

La propuesta se articulará mediante talleres puramente tecnológicos en los que, según ha destacado el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, los más jóvenes aprenderán a programar, a trabajar con drones o con impresión 3D, es decir, a desenvolverse con las tecnologías con las que ya conviven cada día.

Por su parte, el CEO de Play Code Academy, David Gutiérrez, ha explicado que un viaje a través de la historia se convierte en el hilo conductor del campamento. Desde la prehistoria hasta escenarios futuros, los participantes asumirán el papel de viajeros del tiempo que deberán resolver distintos retos mediante el uso de herramientas tecnológicas.

"Cada año planteamos una temática que dé sentido a toda la experiencia. En esta ocasión, los participantes se sumergirán en la historia a través de proyectos de programación, robótica o diseño 3D, dentro de una aventura que conecta pasado y futuro", ha señalado Gutiérrez.

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Por su parte, el responsable pedagógico de Play Code, Javier Álvarez, ha apuntado que a lo largo del campus los escolares podrán programar drones para mapear yacimientos arqueológicos, diseñar e imprimir en 3D elementos inspirados en civilizaciones antiguas, construir robots capaces de recrear comportamientos de animales prehistóricos o desarrollar sistemas de alerta para proteger refugios, al tiempo que refuerzan competencias en ciencia, tecnología e innovación.

Precisamente durante la presentación, en la que también ha estado presente el director de área de Inversiones de la ULE, Iván Ubero, se ha realizado una demostración práctica de uno de estos talleres con un megalodón robotizado capaz de detectar estímulos y reaccionar mediante sensores que recrea el comportamiento de estos animales prehistóricos y acerca de forma didáctica la tecnología al conocimiento del pasado.

Para ello los participantes trabajarán con herramientas tecnológicas como robótica con LEGO, Arduino, drones, Micro:Bit, Edison, Delightex o diseño e impresión 3D, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

METODOLOGÍA ADAPTADA

Con una metodología adaptada a diferentes edades y niveles, el programa busca estimular la creatividad, fomentar el pensamiento crítico y acercar el conocimiento tecnológico desde una perspectiva aplicada. Además, los contenidos están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e incorporan valores y conciencia social al proceso de aprendizaje.

El campus se desarrollará en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas, y contará con dos turnos, del 29 de junio al 3 de julio y del 6 al 10 de julio. Además, como novedad en esta edición se ha incluido un Pre-Camp los días 25 y 26 de junio que coincidirá con el final del periodo escolar. La actividad tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad de León y contará con plazas limitadas.

El precio del campus es de 105 euros para personal de la Universidad de León y de 135 euros para participantes externos, con descuentos para hermanos. Las familias interesadas ya pueden consultar toda la información e inscribirse a través de la web oficial del campus.

Además, el campus tendrá también presencia en Ponferrada, donde se celebrará una segunda edición tras su puesta en marcha el pasado año, lo que pretende reforzar la extensión de esta iniciativa en los distintos campus de la Universidad de León.