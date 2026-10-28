El Campus de Ponferrada de la ULE forma a profesionales de Enfermería en técnicas avanzadas de dermoestética facial

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) incorpora una nueva Microcredencial Universitaria en Dermoestética Facial Avanzada para Enfermería. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 28 (EUROPA PRESS)

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) ha ampliado su oferta de formación especializada en Ciencias de la Salud con una nueva Microcredencial Universitaria en Dermoestética Facial Avanzada para Enfermería, una propuesta dirigida a profesionales que buscan actualizar sus conocimientos y adquirir competencias específicas en un ámbito en el que la valoración individualizada, el dominio de las técnicas y la seguridad de los procedimientos resultan fundamentales.

Codirigida por las profesoras Enedina Quiroga Sánchez y Marta Arias Crespo, del departamento de Enfermería y Fisioterapia, la formación combina fundamentos científicos, actualización técnica y aprendizaje práctico. El programa aborda la valoración y el diagnóstico estético facial, el análisis de las características y necesidades de la piel, la selección de tratamientos y la aplicación de técnicas avanzadas de dermoestética, así como el conocimiento y manejo de aparatología especializada.

La propuesta va más allá de los cuidados estéticos convencionales para ofrecer una aproximación integral a este ámbito profesional. A lo largo de la formación se presta especial atención a la evaluación de cada persona, la elección de los procedimientos más adecuados y la aplicación de protocolos individualizados, bajo criterios de seguridad.

El objetivo es que los participantes amplíen sus conocimientos científicos y técnicos y profundicen en los criterios que deben orientar una práctica profesional rigurosa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

COLABORADORES Y PARTICIPANTES

Para ello, la acción formativa cuenta con la colaboración con la Clínica Valderrama de Ponferrada, que participará en el desarrollo de las actividades prácticas para acercar al alumnado a la realidad profesional de la dermoestética facial. Su responsable, Mar Valderrama Carracedo, participará directamente tanto en la formación teórica como en la práctica, aportando su experiencia en este campo.

El programa contará también con la participación de profesionales especializados como Alejandro Lozano, conocido en redes sociales como @al.dermanurse, y Cristina Palacios, de @binibecadermoestetica. Su intervención contribuirá a conectar los contenidos universitarios con la experiencia profesional y a mostrar distintas aproximaciones al ejercicio de la dermoestética facial desde la Enfermería.

La combinación de contenidos científicos y experiencias prácticas busca favorecer una formación orientada a la adquisición de competencias específicas, el conocimiento de las técnicas disponibles y la aplicación segura de los procedimientos. Esta conexión entre la Universidad y el ámbito profesional constituye uno de los ejes de la iniciativa, que incorpora la experiencia de especialistas en activo al proceso formativo.

APOYO INSTITUCIONAL

La puesta en marcha de la microcredencial cuenta con el apoyo económico del Ayuntamiento de Ponferrada, cuya aportación contribuirá a desarrollar esta iniciativa académica y se enmarca en la relación entre la Universidad, las instituciones públicas y el tejido profesional del entorno para impulsar propuestas formativas vinculadas a las necesidades de los distintos sectores.

El plazo de preinscripción para la Microcredencial Universitaria en Dermoestética Facial Avanzada para Enfermería finalizará el 31 de octubre, mientras que el periodo de matrícula permanecerá abierto del 1 al 15 de noviembre.