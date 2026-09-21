El Campus de Ponferrada de la ULE renueva identidad y cumple 30 años con diferentes actividades abiertas a la sociedad

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) renueva su identidad y celebra su trigésimo aniversario con un programa abierrto a la sociedad. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 21 (EUROPA PRESS)

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) ha renovado su identidad y celebrará su trigésimo aniversario a lo largo del curso con un programa que incluye diferentes actividades abiertas a la sociedad berciana.

La vicerrectora del Campus, Pilar Marqués, ha presentado el programa de actividades conmemorativas en un acto en el que ha destacado que las tres décadas de actividad universitaria han permitido consolidar la presencia de la ULE en El Bierzo y reforzar su vinculación con un territorio al que el Campus contribuye mediante formación, conocimiento, innovación y nuevas oportunidades.

La programación conmemorativa se desarrollará a lo largo de todo el curso y busca compartir la celebración con la comunidad universitaria y con el conjunto de la sociedad berciana. "Queremos que este aniversario sirva para visibilizar el compromiso de la Universidad de León y el orgullo de la institución por este Campus, un Campus referente por lo que somos, por lo que hacemos y por cómo lo hacemos. Este Campus es un campus de todos", ha recalcado.

El aniversario se acompaña de una nueva identidad visual del Campus diseñada por el ilustrador y diseñador gráfico Alejandro de la Fuente Vidal. La propuesta parte de tres conceptos vinculados a su trayectoria: sus tres décadas de historia, la evolución experimentada durante este periodo y el vínculo con el edificio que forma parte de sus orígenes.

Según ha explicado De la Fuente, su intención en el diseño de la nueva identidad ha huido de una representación "demasiado obvia" del número treinta y se ha trabajado con tres líneas para reflejar cada una de las décadas y su evolución. De esta forma, las tres líneas de la nueva imagen muestran esa progresión: la primera representa los comienzos, la segunda incorpora una flecha ascendente como símbolo del avance y la tercera desarrolla esa evolución.

La composición toma como referencia el antiguo Hospital de Santiago, el edificio que acogió a los primeros estudiantes del Campus en 1996, cuyas formas inspiran el diseño y conectan la nueva identidad con los orígenes de la institución universitaria en Ponferrada.

ANIVERSARIO VIVO Y ABIERTO

La nueva identidad acompañará a las actividades conmemorativas que se desarrollen durante todo el curso, dentro de una programación que permanecerá abierta y que arranca esta misma semana con las Jornadas del Estudiante organizadas por el Consejo de Estudiantes, que incluyen una sesión de cine de verano al aire libre mañana abierta a toda la población.

La semana continuará con una feria del estudiante en la explanada central del Campus, junto a la biblioteca, en la que participarán diferentes empresas, clubes y servicios de la Universidad de León. El viernes se celebrará además el segundo UniverFest, organizado por el Ayuntamiento de Ponferrada en la zona del Castillo y abierto tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía.

A partir de octubre se incorporarán nuevas propuestas a la programación, entre ellas actividades deportivas y de ocio; rutas de senderismo; salidas a la nieve y programas específicos de la Radio Universitaria vinculados al trigésimo aniversario. El calendario incluye también cursos de cocina, un taller de cerámica y actividades ya vinculadas a la vida del Campus como el magosto o la chocolatada de Navidad.

La Biblioteca del Campus sumará a esta programación un ciclo de lectura que recorrerá simbólicamente los 30 años de historia de la Institución a través de obras publicadas entre 1996 y 2026. La iniciativa comenzará en octubre con una lectura correspondiente al año de nacimiento del Campus y contará con la colaboración de la librería La Madriguera y la escritora María José Montero Núñez, además de las autoras locales Noemí Sabugal y Carmen Rodríguez en su cierre.