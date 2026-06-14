El Campus de Ponferrada de la ULE unirá arte, naturaleza y patrimonio en un curso de verano del 25 al 27 de junio

LEÓN 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) se convertirá del 25 al 27 de junio en un espacio de encuentro entre arte, naturaleza y patrimonio con la celebración del curso de verano 'Arte, Naturaleza y Paisaje', una propuesta formativa que invita a descubrir el territorio berciano desde una perspectiva "creativa, sostenible y participativa".

Dirigido por el escultor Amancio González Andrés, el catedrático y docente Alfonso Fernández Manso y Gerardo Queipo de Llano Garrido, miembro de la Academia Internacional de Cerámica, el curso se desarrollará de forma presencial en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus de Ponferrada y contará con una duración de 29,5 horas.

La actividad propone explorar la "estrecha relación" entre la creación artística y el paisaje berciano, poner en diálogo el arte contemporáneo con los ecosistemas de la comarca, la cultura vitivinícola y la dimensión histórica y simbólica del Camino de Santiago.

Todo ello desde una visión que entiende "el paisaje como un espacio vivo donde confluyen naturaleza, memoria, identidad y comunidad", según ha señalado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el programa combinará talleres prácticos, laboratorios creativos y salidas de campo para fomentar una reflexión sobre el papel del arte en la sostenibilidad ambiental, social y cultural. Los participantes trabajarán en propuestas inspiradas en los elementos naturales y patrimoniales del Bierzo, utilizando el arte cerámico y escultórico como herramientas de "expresión, aprendizaje y conexión con el entorno".

Uno de los proyectos "más singulares" del curso será la creación colectiva y comunitaria de una escultura inspirada en los valores naturales y culturales del territorio berciano. La obra pasará a formar parte del Parque Escultórico del Campus de Ponferrada, lo que supondrá dejar "una huella permanente" de esta experiencia y contribuir a enriquecer un espacio que vincula "universidad, arte y ciudadanía".

La programación incluye, además, una visita guiada al Soto de Villar de los Barrios, distinguido como Bosque Español del Año 2024, así como un recorrido por el Bosque y Sendero del Arte de Labaniego, una iniciativa que ha convertido el paisaje en un escenario de creación artística al aire libre y de dinamización cultural del medio rural.

A través de esta propuesta, la Universidad de León busca integrar conocimientos de arte contemporáneo, sostenibilidad ambiental, patrimonio cultural y educación comunitaria, ofreciendo una experiencia formativa estrechamente vinculada a la realidad del Bierzo.

La inscripción se puede realizar en el siguiente enlace: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matricula... .