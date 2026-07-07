El campus de Segovia de la UVA acoge la I Escuela de Verano de la Sociedad Española de Pedagogía, con treinta doctorando

Información sobre la I Escuela de Verano de la Sociedad Española de Pedagogía. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA.

SEGOVIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El campus 'María Zambrano' de la UVA en Segovia acoge durante dos días, este jueves 9 de julio y el viernes 10, la I Escuela de Verano de la Sociedad Española de Pedagogía, con la asistencia de una treintena de estudiantes de doctorado.

Los doctorandos acuden de diferentes universidades españolas e internacionales, representando todas las áreas de conocimiento de la Educación: Didáctica y Organización Escolar, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Teoría e Historia de la Educación y Didácticas Especiales.

La inauguración tendrá lugar este jueves, 9 de julio, a las 9.15 horas, en el Salón de Grados y contará con la participación de la vicerrectora del Campus de Segovia, Mamen Garrido Hornos; el vicerrector de Coordinación del Equipo y Comunicación, Bartolomé Rubia Avi; la directora de la Esduva, María Teresa Pérez García; la vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Educación de Segovia, Cristina Gil Puente; el director del Departamento de Pedagogía, Luis Mariano Torrego Egido; y la presidenta de la Sociedad Española de Pedagogía, María José Rodríguez Conde.

La Escuela de Verano de la SEP, según han señalado fuentes de la UVA, "un espacio formativo intensivo y residencial destinado a apoyar, principalmente, las primeras etapas del doctorado".

Frente a los formatos académicos tradicionales, se propone un entorno en el que los participantes puedan compartir y contrastar los avances de sus tesis, fortalecer sus competencias metodológicas, de comunicación científica y generar redes de colaboración.

Esta iniciativa toma como referente otras experiencias similares impulsadas por prestigiosas sociedades científicas internacionales del ámbito educativo. Durante estos dos días participarán ponentes de reconocido prestigio que, a través de ponencias y talleres prácticos, abordarán temas como la inteligencia artificial, el proceso completo de investigación, la escritura científica, la planificación de la carrera académica y el bienestar durante el doctorado, la divulgación científica y el open access.

Además, habrá espacios de diálogo entre investigadores sénior y júnior sobre la experiencia doctoral, sesiones de asesoramiento personalizado y diversas actividades socioculturales dirigidas a favorecer la creación de redes, como dinámicas de grupo, así como una visita nocturna por Segovia.