El canal franco-alemán ARTE graba en Salamanca un documental sobre el Lunes de Aguas y el patrimonio de la ciudad

Foto de archivo de unos turistas frente a la fachada de la Universidad de Salamanca - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El canal de televisión franco-alemán ARTE grabará en Salamanca, desde este domingo hasta el próximo martes, día 19, un nuevo documental para su programa 'Invitation Au Voyage', un magazine dedicado a la difusión del patrimonio, el turismo y las tradiciones, en el que se indagará en la historia del Lunes de Aguas, el patrimonio de la ciudad y la bula papal de 1567 con la que se prohibieron las corridas de toros y la resistencia española a esa bula.

La idea del documental será "invitar al espectador a visitar la capital del Tormes", mediante un recorrido por lugares como la plaza Mayor, la plaza de Anaya, el Patio Chico o el puente romano, así como mostrar el apego a "la tradición taurina del reinado y del pueblo español" en aquella época, ha informado Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

El canal ARTE, además, grabará un paseo en barca por el Tormes y un ensayo taurino y de una ganadería, para lo que se ha contado con la colaboración del Museo Taurino de la ciudad, además de Salamanca Film Commission, que ha colaborado con todo el trabajo mediante la facilitación de información sobre la ciudad y provincia, y la tramitación de permisos de rodaje.

Será la segunda vez que este canal, que es "uno de los grandes clásicos del panorama audiovisual francés y alemán", grabe en Salamanca, ya que el pasado verano un equipo del mismo programa rodó en la ciudad un documental sobre la figura de Carmen Martín Gaite.