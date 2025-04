Canales afirma que no hay ninguna novedad sobre el cuartel de Zaratán y defiende que nunca ha dicho que se vaya a cerrar

Explica que se ha pedido al Ayuntamiento una prórroga de un año de cesión de las instalaciones actuales para mantener el servicio

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha asegurado que "no hay ninguna novedad" con respecto al cuartel de Zaratán y ha explicado que se ha pedido al Ayuntamiento una prórroga de un año de cesión de las instalaciones actuales para mantener el servicio, al tiempo que ha defendido que "nunca" ha dicho que se vaya a cerrar el acuartelamiento, "lo que no quiere decir que no se acabe cerrando".

En declaraciones a los medios tras el encuentro que ha mantenido con el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, el representante gubernamental ha lamentado que el regidor "se haya hecho eco de noticias de prensa" y "no hayan hablado en alguno de los encuentros que han mantenido por la provincia" sobre esta cuestión.

Asimismo, ha detallado que ha habido un ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para construir un nuevo cuartel para la Benemérita, que está "prácticamente finalizado a falta de algún remate y del cual el Consistorio hará entrega este mes o el próximo".

En el momento en el que esa edificio esté operativo será la Guardia Civil la que decidirá qué es lo que va a hacer con sus unidades y cómo las va a repartir entre los distintos acuartelamientos que tiene la provincia y cómo lo va a dotar de servicios.

Mientras tanto, ha señalado, lo que se ha pedido al Ayuntamiento de Zaratán es una prórroga de un año de cesión de las instalaciones actuales, que precisamente es lo que se ha pedido en los últimos años, lo que denota la "intencionalidad de temporalidad de las partes". "Esto no quiere decir que se vaya a cerrar que se vaya a cerrar el cuartel de Zaratán, sino que la solución para esta localidad siempre ha tenido carácter temporal", ha remarcado.

Esto en la medida en que las instalaciones en "ningún momento" han reunido las necesidades técnicas y operativas que necesita la Guardia Civil, ha sostenido el representante gubernamental, al tiempo que ha remarcado que desde el primer momento ha habido una "directriz clara" por parte de la Dirección del Instituto Armado y es que "no se tiene ninguna intención de incrementar el número de cuarteles en la provincia", puesto que más cuarteles se traduce en más agentes y por tanto se "restaría operatividad a la presencia en el exterior".

Canales también ha dejado "muy claro" que la decisión que se tome en relación con el cuartel de la Guardia Civil en Zaratán se va a adoptar con criterios técnicos y operativos y "nunca" con criterios políticos.

Se trata de un encuentro tenso en el que se han producido reproches mutuos entre ambas partes, ha reconocido el subdelegado del Gobierno, quien ha lamentado que el Ayuntamiento de Zaratán le haya criticado en función de unas informaciones publicadas en medios "sin haber levantado el teléfono" para preguntarle y tener su postura.

Por ello, ha asegurado que "todavía no se ha tomado la decisión" sobre el cierre del cuartel de Zaratán. "El Consistorio insiste en que delegados anteriores y la directora general de la Guardia Civil tenían un compromiso de que no se iba a cerrar el cuartel de Zaratán, pero yo no puedo responder por esto", ha ahondado.

OTROS CUARTELES

Por otro lado, Canales ha explicado que el cuartel de Aldeamayor está "muy incipiente" y de aquí a que se construya pueden pasar muchas cosas, por ejemplo que venga un nuevo gobierno municipal que decida que no se va a llevar a cabo, por lo que "planificar a tan largo plazo no es lo más apropiado ni lo recomendable".

El subdelegado del Gobierno también se ha referido a la postura manifestada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en relación con la "imposibilidad" de mantener la operatividad en ambos cuarteles --el de Zaratán si se firma el convenio y el nuevo de Arroyo--, un punto en el que ha asegurado que si el Ayuntamiento de Zaratán decide prorrogar un año el convenio se va a "demostrar que no es correcto lo que está diciendo la AUGC).

Sobre las críticas expresadas por la misma asociación en relación con la falta de inversión por parte del Ministerio del Interior en dotaciones para la Guardia Civil en la provincia y después de que el Consistorio de Aledamayor haya aprobado las inversiones para 2025 que incluyen el nuevo Cuartel, Canales ha señalado que estas nuevas instalaciones están en "ciernes" y en una etapa "muy preliminar".

"Si continúa adelante con esta propuesta tendrá que haber reuniones con la Guardia Civil para decidir específicamente cuáles son sus necesidades y a ver hasta dónde llega el Ayuntamiento", ha subrayado, si bien ha señalado al respecto que en su día el Consistorio ofreció una serie de parcelas para que la Benemérita decidiese cuál era la de mejor ubicación.

Preguntado por si la financiación del Gobierno a la Guardia Civil es suficiente en la provincia, Canales ha reconocido que "siempre" se quiere más para todos los organismos y ha defendido que con el Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez se ha ido aumentando el número de efectivos tras la disminución experimentada durante el pasado gobierno 'popular'.