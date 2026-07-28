Cancelado el sorteo de una potra en la Feria del Caballo de Medina de Rioseco (Valladolid) tras la denuncia de Pacma

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Club de Caballistas Riosecanos Hermanos Peralta ha sustituido el sorteo de una potra por el de una cesta en el marco de la Feria del Caballo de Media de Rioseco (Valladolid) después de una denuncia interpuesta por el Partido Animalista Pacma.

La formación política, en un comunicado recogido por Europa Press, ha celebrado la decisión de sustituir al animal por una cesta de productos gourmet en el sorteo previsto tras la denuncia que presentó ante el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Pacma solicitó la paralización inmediata del sorteo, la protección de la potra y la apertura de las correspondientes diligencias por una infracción administrativa tanto de la normativa autonómica de Castilla y León como de la legislación estatal de protección animal.

A este respecto, ha recordado que la Ley 5/1997, de Protección de los Animales de Compañía de Castilla y León, incluye a los équidos en su ámbito de aplicación y prohíbe expresamente entregar animales como reclamo publicitario, premio o recompensa.

Para Pama, la retirada del animal "supone una rectificación necesaria y confirma que este tipo de prácticas no tienen cabida en el ordenamiento jurídico actual".

"NO SON COSAS"

El Partido Animalista ha insistido en que un animal no puede ser tratado como un objeto que se entrega al azar a la persona poseedora de una papeleta. "Los animales no son cosas, son seres vivos y sintientes, con necesidades que deben ser atendidas durante toda su vida", ha indicado la formación.

Así, ha valorado que la denuncia haya permitido evitar la entrega de la potra como premio, pero ha recordado que corresponde a las autoridades determinar las posibles responsabilidades derivadas del anuncio y de la organización inicial del sorteo.

En este contexto, Pacma ha reclamado también a clubes, asociaciones, ayuntamientos y entidades organizadoras de festejos que revisen previamente sus actividades y eliminen definitivamente cualquier iniciativa que utilice animales como premios o reclamos.