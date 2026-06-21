Candeleda (Ávila), tercera temperatura más alta con 33,6°C, y San Pedro Manrique (Soria) cuarta más baja con 11,7º

Una persona camina por las calles de la ciudad, a 17 de junio de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Candeleda, en la provincia de Ávila, ha registrado la tercera temperatura más alta del país en la mañana de este domingo, 21 de junio, y ha alcanzado en concreto los 33,6 grados, según datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y consultados por Europa Press.

Se da la circunstancia de que la estación meteorológica de San Pedro Manrique, en la provincia de Soria, ha registrado la cuarta temperatura más baja del país con 11,7 grados.

Según los datos aportados por la Aemet las temperaturas más elevadas de esta noche se han registrado en El Ejido y en el aeropuerto de Almería, en la provincia de Almería, con 35,6 u 35 grados en cada caso, seguidas de la mencionada estación abulense, con Herrera del Duque en cuarto lugar, con 33,5 grados, de un ranking de diez en el que no hay más localidades de Castilla y León.

En cuanto a las mínimas, la temperatura más baja se ha registrado en La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), con 8,5 grados, seguida de Teror (Las Palmas), con 9,7; Izaña (Santa Cruz de Tenerife), con 11,3 grados, y San Pedro Manrique, en cuarto lugar de un ranking de diez en el que de nuevo no hay más localidades de Castilla y León.