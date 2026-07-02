Candidatos a la Cámara de Comercio de Zamora presentan un recurso de alzada para impugnar el proceso electoral

Los empresarios que han presentado el recurso de alzada, en la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

ZAMORA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios de los candidatos a las vocalías de la Cámara de Comercio de Zamora, todos pertenecientes a la corriente alternativa, han presentado un recurso de alzada ante la Administración para impugnar el proceso electoral celebrado el pasado 16 de junio. Así lo han anunciado varios de los firmantes en una rueda de prensa celebrada este jueves en el Hotel NH Palacio del Duero de Zamora.

En concreto, los empresarios Alejandro Pérez, Fernando Pérez, Esteban Sánchez, Jesús Rodrigo, Marco Castaño, Alfonso Martín y Diego Rodríguez, este último como portavoz, han sido los que han comparecido para trasladar a la opinión pública su intención de defender su postura, así como de proteger "la responsabilidad y la transparencia".

Las dudas de estos empresarios, cinco de ellos vocales electos, tienen que ver sobre todo con la percepción de supuestas "irregularidades" relacionadas con la gestión y la publicación del censo, y con las garantías del voto por correo.

De hecho, según ha asegurado Diego Rodríguez, ya expresaron estas dudas sobre el voto por correo en la jornada electoral. Con eso, existe una polémica a la vista de que la impugnación planteada por esta corriente alternativa no quedó reflejada por escrito, algo que, según ellos mismos aducen, se les dijo que no era necesario para que constara.

Más allá de eso, los miembros de la candidatura alternativa han insistido en su idea de utilizar los instrumentos jurídicos pertinentes para llegar hasta el fondo del asunto y han solicitado una reunión con el nuevo consejero de Industria, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con la intención de informarle sobre lo sucedido.

"Lo que ha pasado nos hace sospechar que había algo en el voto por correo", ha advertido Jesús Rodrigo, que ha lamentado "las dificultades" que, según el grupo, se ha encontrado la candidatura alternativa en su intento de cambiar el rumbo de la Cámara de Comercio de Zamora, presidida actualmente por Enrique Oliveira.