Los candidatos a la Presidencia de CyL dedican esta jornada a pasar tiempo con su familia tras la campaña

Archivo - Monte de Valonsadero (Soria). - AYTO. SORIA - Archivo

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León dedican esta jornada de reflexión a pasar tiempo con su familia después de una intensa campaña electoral cuyo colofón tendrá lugar este domingo con las elecciones a las Cortes de la Comunidad, la segunda vez que se celebran en solitario y que centra el foco político de todo el país.

En concreto, el candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasará la jornada de reflexión en la provincia de Salamanca, primero en un desayuno con su familia en la capital y después con una comida con amigos en un pueblo.

El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, también compartirá esta jornada con familiares y amigos, con los que paseará por los márgenes del Duero en Soria.

Por su parte, el candidato de Vox, Carlos Pollán, también prevé pasar un día tranquilo en León tras una campaña en la que ha estado acompañado en casi todos sus actos por el presidente del partido, Santiago Abascal.

Así, por la mañana dará un paseo con su hijo y su nieto por el barrio Húmedo de la capital leonesa, al que prevé que se incorpore su madre si la climatología lo permite, ya que tiene 91 años y le cuesta salir. Ya por la tarde disfrutará del partido de la Cultural Leonesa contra el Racing de Santander.

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, dedicará la jornada a pasar un día "tranquilo", a "tomar el aire" y relajarse en compañía de su familia en un día en que quiere coger fuerzas de cara a la jornada electoral.

Por otro lado, un paseo largo por el monte Valonsadero es la opción elegida por el candidato de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, para este sábado, un día en que también estará acompañado por su familiar para "descansar".

Asimismo, el cabeza de lista de Por Ávila, Pedro Pascual, también dedicará tiempo a la familia, así aprovechará para "reencontrarse" con hijos y nietos. "Estoy deseando verlos, ya que hace más de un mes que no les doy un achuchón y lo estoy echando de menos", ha afirmado Pascual.

Del mismo modo, el candidato de la coalición En Común, Juan Gascón, dedicará todo el día a pasarlo con su hija pequeña que cumple años. Primero irá al mercado agro-ecológico de Palencia, por la mañana, para comprar los productos con los que hará sus platos favoritos (lasaña y brownie), y después continuará un día tranquilo con la familia.

Finalmente, el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, también le espera un día "intenso" en lo familiar. "Se lo voy a dedicar a mi hijo de tres años. Durante la campaña no he podido estar mucho con él así que pasaremos un día muy entretenido, divertido e intenso", ha detallado a Europa Press el líder de la formación morada.

No obstante, esta mañana Llamas participa en la Marcha por la Escuela Pública impulsada por la Plataforma MEPLyG (Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita) y que se celebra en Valladolid bajo el lema 'Elige bien. Matricúlate en la pública'.