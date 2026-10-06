La candidatura de Carlos Serrano obtiene el 57,7% de los votos de cara a la Asamblea de IUCyL

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidatura encabezada por Carlos Serrano, coordinador provincial de Izquierda Unida (IU) en Segovia, ha obtenido el 57,7 por ciento de los votos en el proceso de votación previo a la XIII Asamblea de IU Castilla y León.

Por su parte, la lista liderada por el actual coordinador autonómico, Juan Gascón, ha cosechado el 37 por ciento de los sufragios, mientras que el voto en blanco ha representado el 5,3 por ciento restante.

El proceso participativo, desarrollado durante las últimas semanas entre la militancia de la organización autonómica, ha concluido también con la votación de los documentos políticos y del informe de gestión de la dirección saliente, señala la organización a través de un comunicado.

El documento político defendido por la candidatura de Carlos Serrano ha logrado el 52,9 por ciento del respaldo, frente al 37,1 por ciento obtenido por la ponencia de Juan Gascón y un 10 por ciento de votos en blanco.

Por otro lado, el informe de gestión de la anterior dirección, encabezada por Juan Gascón, ha recibido el respaldo mayoritario de la militancia con el 57 por ciento de los votos emitidos.

La votación cierra una de las principales fases del proceso hacia la XIII Asamblea de la formación, que se celebrará el próximo 17 de octubre en Valladolid.

En dicho encuentro se cerrará formalmente el proceso de debate y la nueva Coordinadora elegida abordará las líneas políticas y organizativas para los próximos años, además de elegir al nuevo coordinador autonómico de IU Castilla y León