La cantante asturiana Marisa Valle Roso actuará el próximo viernes en el Museo de la Siderurgia y la Minería de CyL - MSM

LEÓN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero (León), recibe el próximo viernes 14 de agosto a las 23.00 horas a la cantante Marisa Valle Roso, que protagonizará el segundo concierto de las 'Noches de Ferrería' del verano.

Marisa Valle Roso es una de las voces más singulares y comprometidas del panorama musical actual, ha destacado el centro museístico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Artista asturiana con una identidad profundamente arraigada en el folclore de su tierra, ha sabido reinterpretarlo con una mirada contemporánea que fusiona tradición y modernidad.

Su música transita entre la raíz y el riesgo, entre la tonada asturiana y el pop, la electrónica y la palabra que denuncia.

Su discurso artístico se sustenta en una sensibilidad crítica que da voz a lo invisible, con una clara vocación feminista, obrera y de memoria colectiva.

Autora e intérprete de su propia historia, su carrera se inició en la tonada asturiana, disciplina que marcó sus primeros discos y le valió reconocimientos como el premio a la *Mejor Canción Asturiana del Año* o el *Premio de la Crítica RTPA*.

Su proyección nacional se afianza cuando en 2014 es invitada por Víctor Manuel a su gira *50 años es nada*, compartiendo escenario con figuras como Silvia Pérez Cruz, Jorge Drexler, Joaquín Sabina o Estopa.

Con una inquietud artística constante, Marisa ha explorado diferentes géneros y sonoridades, como demuestra en el disco Consciente (2017), con colaboraciones de Rozalén y Víctor Manuel, y premiado con el *Premio AMAS* a la Mejor Canción Folk.

En 2022 lanza Lo Fugaz, su primer trabajo íntegramente como compositora, donde la electrónica y los tintes pop se entrelazan con el folclore, ampliando su universo sonoro y poético.

En su último disco, Cenicientes, que será protagonista del concierto, explora con profunda emoción la historia de la Asturias minera y la memoria obrera colectiva, habiendo recibido una extraordinaria acogida por parte del público y la crítica.

Los conciertos de Noches de Ferrería tienen un carácter especial, al realizarse en el impresionante edificio de la Ferrería de San Blas, una joya arquitectónica de estilo neogótico declarada Bien de Interés Cultural.

El pequeño aforo de la sala, su especial acústica y la cercanía con los artistas, hacen de estas noches una ocasión única para disfrutar de la buena música.

Las entradas, con un precio de quince euros, se encuentran ya a la venta en la recepción del museo o solicitándolas al correo electrónico didactica@museosiderurgiamineriacyl.es.