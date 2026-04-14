El cantautor Nacho Vegas actuará este sábado en el Carrión de Valladolid en el 20 aniversario de Colectivo Laika

El cantautor Nacho Vegas. - JORDI SANTOS

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista asturiano Nacho Vegas presentará este sábado, 18 de abril, en el Nuevo Espacio Carrión su último trabajo discográfico 'Vidas semipreciosas', en un concierto que servirá además para celebrar el 20 aniversario del Colectivo Laika.

Como han destacado fuentes de esta agrupación en un comunicado recogido por Europa Press, Nacho Vegas es "una de las figuras más influyentes de la canción de autor contemporánea en castellano, cuya obra ha marcado a varias generaciones".

El concierto forma parte de la gira en la que el músico presenta su disco 'Vidas semipreciosas' en escenarios españoles, así como en Latinoamérica.

Desde su debut en solitario en 2001, y ya con una decena de discos a sus espaldas, Vegas "ha buceado en la intimidad del individuo, desnudándose para adentrarse en sentimientos como la soledad, la dependencia o el desamor". En 'Vidas semipreciosas' "amplía el foco hacia los problemas reales que afectan a la sociedad moderna, a las dificultades para vivir de la gente corriente".

La llegada de Nacho Vegas a Valladolid es, según la promotora, "una oportunidad única para disfrutar de la propuesta musical de un artista que ha sabido construir un universo propio, lleno de poesía, melancolía y un inevitable espíritu combativo. Conciertos que desbordan emoción y reflexión, dejando una marca imborrable en su público".

Este concierto, sirve para conmemorar el vigésimo aniversario del Colectivo Laika, la asociación cultural vallisoletana cuya trayectoria está ligada al músico gijonés desde 2006, cuando programaron un concierto de Nacho Vegas en el Café España.