La capital leonesa, escenario de "la mejor despensa de España" con la XXXII Feria de Productos de León

En el centro, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, con el alcalde de León, José Antonio Diez (a su derecha), en la inauguración de la XXXII Feria de Productos de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital leonesa exhibe desde este viernes "la mejor despensa de España" con la XXXII Feria de Productos de León 'Los sabores de un reino', que en la presente edición recupera su ubicación histórica en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

Así lo ha expresado el vicepresidente de la Diputación de León y responsable del área de Productos, Roberto Aller, que ha recordado que en esta edición el evento cuenta con la cifra récord de participación de 108 expositores.

Tras unas palabras en reconocimiento de los agricultores y ganaderos de la provincia, Roberto Aller se ha referido a la Feria como "el mapa de un tesoro vivo", y a los productores, como "el latido" de la economía leonesa. "Cada uno de vosotros es la muralla que frena el olvido y el altavoz que proclama que León está más vivo, más despierto y con más fuerza que nunca", ha añadido.

El acto de inauguración de la XXXII Feria de Productos de León también ha contado con las intervenciones del alcalde de León, José Antonio Diez y del presidente de la Diputación Provincial, Gerardo Álvarez Courel. Además, al acto han asistido numerosos representantes políticos y sociales.

Álvarez Courel ha destacado la labor de los productores y ha recordado que hablar del sector agroalimentario es hablar de los pueblos, los agricultores, los ganaderos, las pequeñas empresas familiares, los jóvenes emprendedores, los autónomos y las mujeres que han decidido desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.

"UNA CELEBRACIÓN DE LO QUE SOMOS"

"Esta feria es una celebración de lo que somos, de nuestra tierra, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y, sobre todo, del esfuerzo y del talento de cientos de mujeres y hombres que han decidido seguir produciendo, transformando y creando riqueza en nuestra tierra", ha subrayado.

Además, el presidente de la Diputación de León ha recordado que la marca Productos de León nació hace más de 30 años, momento desde el que se ha recorrido un camino "enorme" y actualmente está conformada por más de 500 empresas y alrededor de 16.000 personas.

Por su parte, José Antonio Diez ha confiado en que la Feria será "un rotundo éxito", ya que "nada puede fallar" ante la calidad de los productos y la labor de los productores. Además, ha ensalzado la calidad de los productos leoneses, que representan uno de los atractivos turísticos de la provincia. "Este fin de semana se podrán degustar y adquirir aquí alimentos y bebidas excelentes que ha cultivado o elaborado este pueblo de León, trasladando de generación en generación la calidad de sus semillas o de su genética, pero también una forma de trabajar seria y tenaz que garantiza que estamos ante un fruto que lleva además siglos de legado, cultura y tradición", ha recalcado.

108 EXPOSITORES

La XXXII Feria de Productos de León congrega a todos los sectores de las comarcas leonesas en torno a 108 expositores, con 19 productores de mieles; 16 puestos de lácteos; 13 empresas de carnes, cecinas y embutidos; diez participantes de la industria vinícolas; 12 productores de licores y cervezas; doce 12 marcas dedicadas a las conservas vegetales y legumbres; seis espacios de quinta gama; tres expositores de pan y 17 productores de repostería.

En cuanto a las novedades de la presente edición, se celebrará el I Certamen Profesional de Quesos; tendrá lugar el Concurso a la Mejor Cerveza de la provincia y se apostará por la inclusión con actividades destinadas a niños con ceguera, entre ellas, el taller de cocina 'Sabores que se tocan'.

El programa está pensado para todos los públicos y todos los días habrá diferentes actividades como sesiones de cocina en vivo, obradores de queso para niños, taller de recetas de Navidad o cata para elegir el mejor chorizo y el mejor dulce.

La XXXII Feria de Productos de León se podrá visitar en horario de 11.00 a 14.30 horas por las mañanas y de 17.00 a 21.30 horas por las tardes hasta el día 12 de octubre (incluido).