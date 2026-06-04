La capital palentina celebra los 50 años de Convivencias Sociales de la Fundación Hospitalarias Palencia

Acto celebrado en la plaza Mayor con motivo de los 50 años de Convivencias Sociales de la Fundación Hospitalarias. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 350 personas han participado en la celebración del 50 aniversario de las Convivencias Sociales Fundación Hospitalarias Palencia, una iniciativa que la entidad desarrolla desde 1976 y que ha congregado a usuarios, profesionales, voluntarios, entidades colaboradoras, representantes institucionales e invitados en este acto.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha valorado el acierto de la Fundación a la hora de acercar las Convivencias Sociales al centro de encuentro e interacción social de la ciudad, como lo es la Plaza Mayor, y ha asegurado que este acto sirve que "se visibilice y reivindique" el espacio y lugar que merece el centro hospitalario en la ciudad.

Además, ha destacado que Fundación Hospitalarias Palencia es un componente importante de la red sociosanitaria nacional.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha subrayado el compromiso de la Institución provincial con el conjunto de las entidades sociales, siempre con un objetivo común: poner siempre a las personas en el centro de todas las acciones y decisiones.

En este sentido, ha resaltado la trayectoria ejemplar de Fundación Hospitalarias Palencia y ha felicitado al centro por el compromiso, la dedicación y el servicio humano y cercano que presta hacia aquellos que más lo necesitan.

Finalmente, el gerente de Fundación Hospitalarias Palencia, Javier Arellano, ha querido agradecer la presencia y el apoyo de todas las personas que han participado en esta conmemoración, así como el respaldo que el centro ha recibido históricamente por parte de la sociedad palentina.

"Este aniversario no es solo una fecha importante para Fundación Hospitalarias Palencia; es también una oportunidad para dar las gracias a una ciudad que nos ha acompañado, acogido y sostenido desde hace más de un siglo", ha señalado.

Asimismo, Arellano ha recordado, además, que la celebración de este acto en la Plaza Mayor responde al deseo del centro de salir al encuentro de la ciudad y hacer visible una labor que forma parte de la vida social de Palencia.

"Queríamos celebrar estos 50 años en un espacio abierto, compartido y simbólico, porque Fundación Hospitalarias Palencia no se entiende sin Palencia. Nuestro centro forma parte de esta ciudad y quiere seguir estando implicado en ella, desde la atención, la cercanía, la hospitalidad y el compromiso con las personas más vulnerables", ha añadido.

Tras las intervenciones, el acto ha continuado con la actuación del grupo Includanza, la lectura, a cargo del periodista Juan Francisco Rojo, de un relato conmemorativo sobre la historia del centro La celebración ha culminado con una multitudinaria fotografía de familia en la Plaza Mayor.