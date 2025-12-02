Capitonis Durii celebra sus veinte años de vida con una gala que presentará el Mago Antonio

Las autoridades posan para la foto junto a los cabezudos de Capitonis Durii - EUROPA PRESS

ZAMORA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Capitonis Durii celebrará el 13 de diciembre sus veinte años de vida con una gala que presentará el Mago Antonio que contará con el Mago Antonio, finalista de la novena edición de Got Talent, como conductor del evento que tendrá como principal artista invitada a la ganadora de la primera edición de La Voz Kids, María Parrado, que también puso la voz a música de la película Vaiana.

Así lo ha anunciado el presidente del colectivo, Luis Fernando García, que ha presentado los detalles del evento en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora y en la que también ha participado el vicepresidente primero de la institución provincial, Víctor López de la Parte.

Para acceder a la gala es necesario contar con una de las 500 invitaciones disponibles, que ya pueden adquirirse en las taquillas del Ramos Carrión, con un máximo de dos entradas por persona.

García ha explicado que el Mago Antonio, finalista de la novena edición de Got Talent, será el conductor de una gala que tendrá como principal artista invitada a la ganadora de la primera edición de La Voz Kids, María Parrado, que también puso la voz a música de la película Vaiana.

López de la Parte ha aprovechado la ocasión para agradecer el trabajo "incondicional" de Capitonis Durii durante estas dos décadas, con cientos de kilómetros recorridos tanto por la provincia como por todo el territorio nacional e, incluso, internacional, ya que este año han llevado sus gigantes y cabezudos al extranjero, concretamente a Montblanc y Braga.

"La gala va a ser un éxito de afluencia porque es una asociación muy querida. Son veinte años llevando la sonrisa y la ilusión a los más pequeños de la casa, pero también generando un punto de encuentro en la sede social que tienen", ha explicado el vicepresidente de la Diputación.

En estos momentos, Capitonis Durii, un colectivo que saca a las calles gigantes y cabezudos, cuenta con 200 miembros, de los cuales en torno a la mitad son menores de edad, lo que favorece el relevo generacional.