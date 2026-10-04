La Caravana Alimentos de Segovia recala en Labajos y Abades con el garbanzo, la hojuela y el florón como protagonistas

Feria de la Hojuela y Florón de Abades. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Caravana de Alimentos de Segovia, el mercado que recorre los municipios de la provincia, ha llevado este fin de semana el sabor y la variedad de la producción agroalimentaria a las localidades de Labajos y Abades, que han acogido la VIII Feria del Garbanzo y la V Feria de la Hojuela y el Florón, respectivamente.

Las dos citas han tenido como protagonistas al garbanzo, la hojuela y el florón y han permitido a vecinos y visitantes disfrutar de la gastronomía, la artesanía, las tradiciones y diferentes propuestas para todos los públicos.

La vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que las ferias son "un punto de encuentro" para los productos, tradiciones y pueblos de la provincia segoviana.

En este sentido, ha señalado que la Caravana de Alimentos de Segovia "permite acompañar estas celebraciones y acercar a vecinos y visitantes el trabajo de los productores, que son quienes hacen posible que la gastronomía segoviana siga creciendo y manteniendo su identidad".

La primera parada del fin de semana tuvo lugar el sábado en Labajos, con motivo de la VIII Feria del Garbanzo, que convirtió la plaza de la Constitución en un escaparate de productos agroalimentarios y artesanía.

La jornada contó con la participación de 14 socios de Alimentos de Segovia: Bendito Nanno, Bodegas Maeste, Crema y Chocolate, Espirulina Valsaín, El Celemín de Labajos, La Cruz de Hierro, Las Dos Antiguas, Miel Entrehoces, Monasterio de la Inmaculada Concepción, Moncedillo, Quesería de Sacramenia, Valmenia, Teo Tomates de Martín Muñoz y La Manitas de Sacramenia.

Además, incluyó la tradicional entrega del Garbanzo de Oro a Irene Villa, al grupo de música Mago de Öz y una comida popular con un cocido elaborado con garbanzo de Labajos, así como la degustación de tapas elaboradas con garbanzos.

La jornada también contó con un fotomatón temático dedicado al garbanzo y con la participación de Bendito Nanno, que elaboró para la ocasión un helado especial inspirado en este producto con el que ha incorporado una propuesta innovadora en esta edición.

"Labajos ha vuelto a poner en valor un producto que forma parte de su identidad y que tiene detrás el trabajo de agricultores, productores y vecinos. Es precisamente esa combinación de tradición, territorio e innovación la que queremos seguir apoyando desde la Diputación", ha afirmado Rodríguez sobre el desarrollo del encuentro.

Por otra parte, la localidad de Abades ha tomado el relevo este domingo con las hojuelas y los florones, donde la plaza de la Iglesia ha acogido la V Feria de la Hojuela y el Florón.

La cita ha permitido reivindicar dos de los dulces más tradicionales de la localidad y ha reunido a once socios de Alimentos de Segovia: Bendito Nanno, Bodegas Maeste, Crema y Chocolate, El Rincón de la Gloria, Espirulina Valsaín, HUMA Ahumados, La Fragua Gastronomía, Las Dos Antiguas, Miel Entrehoces, Moncedillo y Quesería de Sacramenia.

La jornada ha estado acompañada de diferentes propuestas para todos los públicos, entre ellas animación itinerante, el V Concurso de tortillas, la comida popular, el tradicional juego de la rana y la actuación del grupo de danza Cal y Tomillo, patrocinada por la Diputación de Segovia.

Asimismo, en Abades, la Caravana ha contado con un fotomatón temático, en esta ocasión dedicado a las hojuelas y los florones, y Bendito Nanno ha vuelto a crear una elaboración específica para la feria, con un helado de florón que ha permitido reinterpretar uno de los dulces más característicos de la localidad.

El mercado ha tenido carácter solidario, con la venta de bocadillos a beneficio de Stop Accidentes y el sorteo de un reloj de Joyería Larumbe entre las papeletas obtenidas con las compras realizadas durante la jornada.

"Las hojuelas y los florones forman parte de la identidad de Abades y de una tradición que queremos seguir transmitiendo a las nuevas generaciones. Que estos productos estén presentes en una feria como esta, junto a los productores de Alimentos de Segovia y a propuestas que los reinterpretan, demuestra que tradición e innovación pueden ir de la mano", ha concluido la diputada y alcaldesa de este municipio.

De esta forma, con estas dos nuevas citas, la Caravana de Alimentos de Segovia ha alcanzado ya siete paradas en su recorrido de 2026, tras haber pasado por Sangarcía, La Faisanera, Torreiglesias, Martín Muñoz de las Posadas y Valtiendas.

La iniciativa continuará su itinerario por la provincia con la Feria del Ganado de Navafría, el próximo 8 de noviembre, y finalizará el 5 de diciembre con la Feria del Acebo de Prádena.