Carbajales de Alba (Zamora) acogerá el 24 de mayo una nueva edición de la prueba ciclista BTT Arroz a la Zamorana

Presentación de la prueba BTT Arroz a la Zamorana que se celebrará en Carbajales de Alba (Zamora). - EUROPA PRESS

ZAMORA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Carbajales de Alba (Zamora) acogerá el próximo domingo, 24 de mayo, una nueva edición de la prueba ciclista BTT Arroz a la Zamorana, que aúna "turismo, fiesta y deporte".

La prueba convierte a la localidad zamorana en uno de los centros de atención de la provincia durante el fin de semana, con la asistencia de cientos de personas que se desplazan para participar en las pruebas o para vivir el buen ambiente que se espera.

El alcalde de Carbajales de Alba, Roberto Fuentes, ha asegurado este lunes en la presentación de la cita que la lista de inscritos roza ya las 1.000 personas, cota que se va a superar en las próximas jornadas.

La prueba se disputa en tres categorías, una corta (de 34 kilómetros), una media (de 55 kilómetros) y una larga de 70 kilómetros que pasa por nueve términos municipales para regresar después a Carbajales de Alba. Es la media, con más de 500 participantes, la que más interés despierta, ha señalado el alcalde.

Las inscripciones están abiertas hasta el último día, tanto para la prueba ciclista como para la prueba de senderismo, con una distancia de 17 kilómetros, que se celebrará en los alrededores del embalse de Ricobayo.

Al finalizar la actividad deportiva habrá un arroz a la zamorana preparado para más de un millar personas.