Carbayo advierte del "abandono" que sufre Salamanca por parte del Gobierno con actuaciones "pendientes" en la provincia

SALAMANCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha denunciado este lunes, antes de la reunión del Comité Ejecutivo Provincial, el "abandono" que sufre Salamanca por parte del Gobierno y ha recordado que están "pendientes" actuaciones estratégicas para el desarrollo de la provincia.

Entre ellas, ha citado la mejora de las conexiones ferroviarias con Madrid y Barcelona, la recuperación de la Ruta de la Plata, la conexión ferroviaria con Portugal, la finalización de la electrificación hasta Fuentes de Oñoro, el mantenimiento de las autovías, el acceso norte a la ciudad o las rotondas de Buenos Aires y E.Leclerc.

También ha reclamado una mayor implicación del Ejecutivo Central en los proyectos logísticos y tecnológicos que impulsan el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León.

Carbayo ha subrayado, además, que el PP afronta "un momento decisivo con un proyecto sólido, basado en la estabilidad, la credibilidad y la buena gestión, frente a la incertidumbre política y la desconfianza que genera el Gobierno de Pedro Sánchez", tal y como ha reseñado el Partido Popular en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el también alcalde de Salamanca ha defendido que Salamanca representa uno de los mejores ejemplos del modelo de gobierno del Partido Popular, "basado en resolver problemas, administrar con rigor los recursos públicos y generar oportunidades para las familias, las empresas y los jóvenes".

El presidente 'popular' ha subrayado que la fortaleza electoral del PP en la provincia no responde a la casualidad, sino a "décadas de cercanía, cumplimiento de los compromisos adquiridos y una forma de gobernar en la que la palabra vale lo mismo antes y después de las elecciones".

"España necesita volver a confiar en sí misma" ha dicho y el PP transmite "seguridad", planifica "el futuro" y trabaja con la mente puesta "en la siguiente generación", ha abundado, al tiempo que ha señalado que "la confianza no se improvisa, sino que se gana día a día".

Por otro lado, Carbayo ha reiterado la petición al Gobierno central en materia de Vivienda de la cesión gratuita del solar del Ministerio de Defensa junto a El Corte Inglés para construir viviendas destinadas especialmente a personas mayores y con movilidad reducida.