El cardenal Tolentino pone en valor la labor de las universidades católicas como "lugar común de búsqueda de verdad"

ÁVILA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La visita del prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación Católica del Vaticano, el cardenal José Tolentino de Mendonça, ha puesto en valor este miércoles en Ávila el papel de las universidades católicas como "lugar común de búsqueda de la verdad", en una jornada marcada por la reflexión académica, la espiritualidad y el compromiso educativo.

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha recibido al cardenal en una jornada que ha comenzado con la celebración de una Santa Misa en la Basílica de Santa Teresa y que ha continuado en el salón de actos de la institución académica, donde ha impartido la conferencia Nuevos mapas de esperanza para la educación católica en el siglo XXI; una cita que ha reunido a la comunidad universitaria y a representantes eclesiásticos en torno al presente y el futuro de la educación.

La presidenta de la UCAV, Lydia Jiménez, ha sido la encargada de presentar al ponente, al que ha definido como "un gran maestro dentro de las universidades católicas", en referencia a su trayectoria intelectual y a su experiencia en disciplinas como la poesía, la literatura, el teatro o la teología.

Durante su intervención, el cardenal Tolentino ha reconocido expresamente la labor de quienes trabajan en el ámbito universitario y ha querido ofrecer "unas palabras de impulso y aliento para seguir adelante", y ha tomado como referencia la carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza, promulgada por el papa León XIV en el Jubileo de la Educación celebrado recientemente.

A partir de ese texto, el prefecto del Dicasterio ha subrayado que las universidades católicas son espacios en los que la verdad se busca de manera compartida y donde "las dudas no se prohíben, sino se acompañan", a la vez que ha insistido en la necesidad de conjugar la formación técnica con una educación integral que sitúe a la persona en el centro del proceso educativo.

En ese contexto, ha animado a las instituciones a entender la educación como "una tarea de amor" y a "inaugurar una etapa en la que hablen al corazón de las nuevas generaciones", al tiempo que ha recordado el Pacto Educativo Global del papa Francisco, especialmente en un momento en el que la tecnología adquiere un papel protagonista.

La rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez Yuguero, ha cerrado el acto con su intervención, en la que ha asegurado que las palabras del cardenal suponen un "impulso" para la misión educativa de la institución y ha remarcado que esta conferencia refuerza el modelo de la UCAV, basado en la escucha y el acompañamiento del alumnado.

Junto al cardenal Tolentino de Mendonça, tanto en la celebración religiosa como en el acto académico, han participado el obispo de Ávila, Jesús Rico García, y el cardenal Ricardo Blázquez, quienes han expresado su agradecimiento por haber podido contar con su presencia en la ciudad.