Cáritas acompaña en 2025 a 310 personas sin hogar en León y alerta del aumento de problemas de salud mental

Acto que Cáritas de León ha desarrollado en la Plaza de Regla en el marco de la campaña 'Sin hogar, pero con sueños'. - EUROPA PRESS

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de Cáritas Diocesana de León, Aurora Baza, ha manifestado este jueves que la entidad ha acompañado entre los meses de enero y septiembre de 2025 a 310 personas sin hogar y ha alertado del incremento de problemas de salud mental "estrechamente vinculados" al sinhogarismo.

Las personas sin hogar han contado con los recursos de la entidad, con sede en la capital leonesa y albergues en Cistierna y La Robla y las cifras de atención del presente año son ligeramente inferiores a las del mismo periodo de 2024.

En concreto, de las 310 personas acompañadas 263 son hombres y 47 mujeres, con edades comprendidas mayoritariamente entre los 36 y los 65 años. En cuanto a la procedencia, el 52,5 por ciento son españoles, seguidos de los marroquíes, que representan un 10 por ciento; rumanos, que aglutinan al 4,8 por ciento; colombianos, el 4,2 por ciento y senegaleses, 3,8 por ciento.

Cáritas Diocesana de León ha alertado de que cada vez más personas sin hogar presentan trastornos de salud mental y problemas de adicciones, una realidad que requiere una respuesta integral y coordinada. En este sentido, la entidad trabaja junto con los servicios de Salud Mental y la Policía Municipal de León para ofrecer una atención más completa y adaptada a las necesidades de cada persona.

Al respecto, Aurora Baza ha expresado que el sinhogarismo está cada vez más relacionado con la salud mental y es necesario abordarlo desde una perspectiva "humana y comunitaria". "Las personas que acompañamos no solo necesitan un techo, sino también vínculos, escucha y oportunidades para recuperar su proyecto vital", ha apostillado.

SIN HOGAR, PERO CON SUEÑOS

Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebra el 27 de octubre, Cáritas Diocesana de León se ha sumado a la campaña nacional de Cáritas Española 'Sin hogar, pero con sueños', que busca sensibilizar a la sociedad sobre el derecho a una vivienda digna y visibilizar los sueños y esperanzas de quienes viven esta dura realidad.

Bajo este lema, la entidad ha invitado a mirar "más allá de la falta de techo" y reconocer la dignidad, la historia y los deseos de las personas sin hogar. "Todas ellas tienen sueños: recuperar la salud, reencontrarse con su familia, tener un trabajo, una llave en el bolsillo o, simplemente, sentirse parte de la sociedad", ha destacado.

Según ha explicado Aurora Baza, la crisis de vivienda sigue afectando de manera grave a las personas más vulnerables en la provincia de León. En lo que va de año Cáritas ha ofrecido 117 ayudas de vivienda que han beneficiado a 254 personas, de las cuales casi un nueve por ciento son personas sin hogar.

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO

En este contexto, Cáritas León ha hecho un llamamiento a toda la sociedad leonesa para implicarse activamente en la búsqueda de soluciones, ya sea a través de la colaboración económica, el voluntariado o la sensibilización, recordando que el sinhogarismo no es solo una carencia de techo, sino una ruptura de vínculos y de derechos.

El acto de la campaña 'Sin hogar, pero con sueños' ha tenido lugar en la Plaza de Regla de León, junto a la Catedral y ha contado con la participación de varias personas sin hogar y alumnos de los centros escolares Carmelitas y Virgen Blanca, además de la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez.

RECUPERAR SU DIGNIDAD

Durante la conmemoración, varias personas y menores han expresado sus sueños, reivindicando mejoras en el sistema para las personas sin hogar que les permitan recuperar su "dignidad", se ha leído el manifiesto y se han colocado mensajes en una almohada para, precisamente, plasmar dichos sueños como acto simbólico.

Mediante esta propuesta se quería demostrar que "cualquier persona tiene sueños, incluso las personas que han perdido su dignidad por la situación que están viviendo", ha explicado Aurora Baza, que ha concluido su comparecencia expresando la necesidad de "restablecer esa dignidad para que no pierdan ese sueño y esa esperanza".