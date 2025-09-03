Cáritas se compromete a acompañar a los afectados por incendios en León y Ourense y a ayudar a "recuperar la esperanza"

Imagen de la visita del presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, a la zona afectada por el incendio de Barniedo, en León. - CÁRITAS

LEÓN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha visitado esta semana algunas de las zonas más afectadas por los recientes incendios forestales en León y Ourense, donde se ha comprometido a acompañar a las comunidades afectadas y a buscar maneras de ayudar a "recuperar la esperanza".

El objetivo del viaje ha sido conocer de primera mano los daños ocasionados y escuchar los testimonios de los vecinos que sufren las consecuencias de unas pérdidas que "van mucho más allá de lo material". Durante su visita, Manuel Bretón recorrió desde la zona de la Maragatería en Palacios de Jamuz o Quintana y Congosto, en León, hasta la comarca de Valdeorras en la zona ourensana o el entorno leonés de Picos de Europa.

En dichos territorios, que se corresponden con los correspondientes a las diócesis de Astorga y León, estuvo acompañado por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, así como por los equipos directivos de Cáritas Astorga y León y por párrocos de los entornos devastados.

Durante su recorrido por la Diócesis de Astorga el pasado lunes día 1, desde la Maragatería hasta la comarca de Valdeorras, el presidente de Cáritas Española pudo observar los "graves daños" y hablar con los vecinos afectados, según ha informado a Europa Press en un comunicado Cáritas Diocesana de León.

En Quintana y Congosto (León) se reunió con los habitantes del pueblo, que todavía se recuperan de la trágica pérdida de Abel Ramos y Jaime Aparicio, dos jóvenes de la localidad que murieron intentando frenar el fuego. El incendio no solo dejó heridos y casas destruidas, sino que también obligó a evacuar a los vecinos a Astorga, donde fueron acogidos por Cáritas Astorga en el Seminario.

VISITA A VALDEORRAS.

En la provincia de Ourense, la visita a Valdeorras reveló un panorama "igualmente desolador". En localidades como Fervenza y Cesures el fuego calcinó algunas viviendas y dos iglesias. En San Vicente de Leira, el 80 por ciento de las casas sufrieron daños.

Los vecinos, "desolados", relataron cómo el fuego parecía caer "como bombas" sobre sus hogares, lo que les obligó a huir "en el último momento". Una de las residentes describió el dolor como un "doble duelo" al perder la casa familiar llena de recuerdos.

Bretón destacó que, tras comprobar la magnitud de la catástrofe, Cáritas continuará apoyando a los afectados. "Nuestros voluntarios y trabajadores han estado ahí desde el primer momento y seguiremos acompañando a las personas", recalcó.

Por su parte, la directora de Cáritas Diocesana de Astorga, Inmaculada del Peso, subrayó la importancia de no perder el contacto con las personas afectadas. En este sentido, expresó que para Cáritas es "crucial" hacerse presentes para escuchar y acompañar a quienes "lo han perdido todo".

PICOS DE EUROPA.

La visita en la Diócesis de León durante el día de ayer incluyó Barniedo de la Reina y Portilla de la Reina, dentro del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, donde Las huellas del fuego "siguen siendo visibles": laderas ennegrecidas, ceniza que cubre el terreno y un persistente olor a humo que "recuerdan la magnitud del desastre".

Durante la visita, Bretón estuvo acompañado por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras y la directora de la entidad, Aurora Baza. Los vecinos compartieron cómo vivieron aquellos días "de angustia"; el miedo ante el avance de las llamas; cómo defendieron sus pueblos y evitaron que el fuego que les rodeaba alcanzara sus casas, así como la "desolación" por las pérdidas y cómo ha afectado al medio de vida del lugar, a la ganadería y al turismo.

Cáritas reiteró su compromiso de estar cerca de las personas afectadas, ofreciendo apoyo y acompañamiento en el proceso de reconstrucción. "Las familias han sufrido angustia por no saber qué pasaría con sus casas, con sus recuerdos. Ha habido un antes y un después con todo lo ocurrido", señaló la directora de Cáritas Diocesana de León.