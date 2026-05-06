Carlos Belloso ofrece una conferencia sobre Francisco de Vitoria dentro del V Centenario de la Escuela de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Torre de los Anaya acogerá este viernes 8 la conferencia 'La guerra justa y Francisco de vitoria: debates morales y políticos sobre el derecho a la guerra (ius belli) en el siglo XVI', impartida por Carlos Belloso, profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, en el marco de la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

La conferencia dará comienzo a las cinco de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo. En ella se hablará sobre los hechos bélicos que el dominico Francisco de Vitoria conoció entre 1520 y 1525, como fueron el conflicto civil de la Guerra de las Comunidades entre 1520 y 1522, la guerra contra Francia para expulsar a los franceses tras su invasión de Navarra, la victoria de Pavía y el desarrollo de la conquista de América, tal y como ha subrayado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Estos acontecimientos contribuyeron sin duda a desarrollar el pensamiento de Francisco de Vitoria sobre el poder y sus límites, sobre la guerra justa e injusta, las causas que pueden justificar la guerra y sobre sus responsables, la moral de la guerra...etc., pues eran los temas que por su transcendencia requerían en aquel momento la respuesta de un filósofo del Derecho.

Algunos dilemas complejos de la época, como la forma de evitar los conflictos bélicos entre cristianos, o la legitimidad de hacer la guerra a los indígenas americanos para que acatasen la autoridad del emperador, sugerían diferentes soluciones, que siempre pasaban por el empleo de ejército bajo diferentes estrategias.

Francisco de Vitoria, padre del Derecho Internacional, reformuló la teoría de la guerra justa en la Escuela de Salamanca, estableciendo que la única causa legítima era recibir una injuria grave. La guerra debía ser el último recurso, proporcional, declarada por autoridad legítima y con intención de buscar la paz, rechazando motivos religiosos o de expansión.