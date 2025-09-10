Carlos Hipólito, Kiti Mánver y Hitler abren el último cuatrimestre de funciones en el Teatro Juan Bravo de Segovia

SEGOVIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los televisivos actores Kiti Mánver y Carlos Hipólito abren la programación del último cuatrimestre del Teatro Juan Bravo con la función 'Música para Hitler', en un calendario que se extiende hasta la primera semana de enero.

El diputado de Cultura, José María Bravo, ha definido la última parte del año en el Juan Bravo como una "programación familiar", al incluir en noviembre el Ciclo provincial de Teatro Aficionado, y en diciembre varios espectáculos dedicados a "familia, público infantil y bebés, además de funciones específicas para colegios".

Bravo ha descrito la programación, acompañado por el director del teatro, marco Antonio Costa, que ha resaltado la variedad de temas y la calidad de las funciones que acuden a Segovia en estos meses.

El teatro inicia su lista de funciones el 28 de septiembre con la citada 'Música para Hitler'. Seguirán 'Todos los espíritus santos' (Trío Caracol), 'Las preciosas ridículas', versión contemporánea de la obra de Molière (Arroz con costra); 'Tebanas' (Ay Teatro), 'Dos tronos, dos reinas' (El trío Caracoles), 'Casting Lear', donde la compañía elige a un actor de la zona en cada lugar de representación--aún no se ha anunciado qué actor segoviano interpretará la función del Juan Bravo--, (Barco Pirata), y el ciclo de Teatro Aficionado de la provincia.

La programación musical abre el 25 de septiembre con uno de los tres conciertos que hará la banda 'Y&T' en España. El resto de actuaciones incluye 'Ópera y Zarzuela', la presentación y grabación del nuevo trabajo del músico de Mago de Oz, Jorge SalamSalam, 'Pasiones al oído, de Ángel Ruiz', el concierto con instrumentos reciclados 'Crassh', de WeTumtum, y el 4 de enero, el grupo femenino Spin Gospel. A ello se suma el ciclo de la Sociedad Filarmónica, con funciones en octubre, noviembre y diciembre, además de sus tradicionales conciertos de Navidad.

Por último, para público adolescente, centros escolares y público infantil habrá funciones de teatro con 'Un hilo me liga a vos (La Tartana), los clowns de 'Smile' (La Sonrisa), 'La loca historia del Siglo de Oro' (La Escalera de Tijera y Z Teatro), 'Las preciosas ridículas' (Arroz con costra) y 'La Granja' (Teloncillo). Este público también tendrá espectáculos de circo con 'Sin ojana' (Chicharrón Circo-flamenco), magia con 'En busca de la magia perdida' (La Bola de Cristal), y el musical 'La bella durmiente' (Trencandis).

Según ha comentado el director del Juan Bravo, esta programación tiene un caché total de 147.295 euros, de los que la Diputación, titular del teatro, aporta 127.295 euros y la Junta de Castilla y León, 20.000. El resto se completa con las entradas que, como ha manifestado el diputado de Cultura, repiten la intención de la Diputación de que se ofrezca teatro "para todos los públicos y todos los bolsillos", con precios desde 5 a 30 euros.

Las entradas para el concierto de Y&T ya llevan un tiempo disponibles, mientras que las del resto de espectáculos sale a la venta a partir del miércoles 10 de septiembre, tanto en taquilla como en Tickentradas.

Para finalizar la presentación, el diputado ha recordado que la programación del teatro se combina con numerosas actividades sociales y culturales a las que el Juan Bravo aporta su infraestructura, con citas de congresos, celebraciones de premios y ciclos culturales. De forma inmediata, por ejemplo, el Juan Bravo es uno de los escenarios de actividades del Hay Festival Segovia, que se desarrolla en el segundo fin de semana de septiembre.