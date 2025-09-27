Carlos Hipólito y Kiti Mánver llegan a un Teatro Juan Bravo de Segovia lleno con su obra 'Música para Hitler'

SEGOVIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia acogerá este domingo, 28 de septiembre, a partir de las 20.30 horas, la obra 'Música para Hitler', que protagonizarán Kiti Mánver y Carlos Hipólito ante un espacio lleno.

Dirigidos por Juan Carlos Rubio y acompañados por Cristóbal Suárez y Marta Velilla sobre las tablas, Hipólito y Mánver serán el prestigioso músico Pau Casals y su mujer en pleno 1943, cuando, bajo la ocupación nazi, el violonchelista recibió la invitación de Hitler para tocar ante él.

La obra, de género dramático, plantea los diferentes dilemas, que la invitación generó, o no, en el seno de la familia del genio de la música, quien años antes, durante la Guerra Civil, se vio obligado a exiliarse en Francia por su posicionamiento político y su generosidad y entrega con miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos.

Además, el montaje plantea otro dilema, el del enviado del Führer, quien se debatirá entre la admiración por el músico español y su deber de seguir las órdenes del ejército nazi, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante cerca de una hora y veinte minutos, el elenco mantendrá la tensión y la intriga de los hechos que inspiraron al propio Juan Carlos Rubio y a Yolanda García Serrano para componer, sobre el papel, esta 'Música para Hitler'.