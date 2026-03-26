Carlos Martínez asegura que las negociaciones entre PP y Vox "se hacen desde Madrid" y con la mente en "las Generales"

SORIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha lamentado que la negociación entre PP y Vox no se hiciera ayer en las Cortes y sí en "Madrid" ente quienes "mandan", "Abascal y Feijóo", que, a su juicio, son los que "marcan los tiempos, las formas, los acuerdos, los puntos de encuentro y los puntos de desencuentro" y todo ello con las "Generales de 2027".

Durante su visita al Espacio Artesano de Soria, ha señalado que la reunión es "una cortina de humo" al igual que ha considerado la suya de esta tarde. "Estamos en manos de alguien ajeno a Castilla y León, eso es un absoluto drama, bajo mi punto de vista, y dentro de ese sainete no se avanza nada. Y mientras algunos se han vuelto a tumbar en el sofá y se encuentran cómodos en esa amarga victoria, los problemas siguen existiendo", ha señalado Martínez.

Así, ha asegurado que Vox es el "elefante", un "monstruo" que está "más fuerte que nunca" y que va a marcar "las líneas y no líneas, los puntos que se van a poner en juego y en venta como el derecho de la mujer, el derecho de los trabajadores o del diálogo social, y que es de lo que hay que hablar apartados de los focos".

En este sentido, ha lamentado que se está jugando "con vistas a 2027, a las elecciones generales". En cuanto a la reunión fijada esta tarde con Mañueco, "sin orden del día", ha pedido "poner encima de la mesa" las medidas que adoptaría un gobierno "responsable y serio".