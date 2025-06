Carlos Martínez cree que el caso Cerdán hace "mucho daño" al partido y hay que reaccionar "con transparencia"

LEÓN 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha manifestado este viernes que el informe de la Guardia Civil que relaciona al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el cobro de comisiones ilegales, hace "mucho daño" al partido y es necesario reaccionar "con transparencia".

"Hemos pasado desde la incredulidad, a la decepción, a la indignación y el cabreo", ha asegurado y, en este contexto, ha considerado que la actitud del Gobierno está siendo "ejemplar" en estos momentos. "Es verdad que esto no ayuda, no ayuda absolutamente a nadie; hace mucho daño en lo que es la credibilidad de la política y la credibilidad y por tanto lo que tenemos que hacer es reaccionar con contundencia", ha recalcado.

En este sentido, ha insistido en que, ante una situación de estas características, es preciso reaccionar a través de la transparencia y la toma de decisiones "como la que se ha hecho". "A partir de ahora que la justicia haga su desarrollo con total y absoluta transparencia, con toda la lealtad y colaboración que tiene que hacer el Partido Socialista", ha subrayado.

En este contexto, ha declarado que "no es una cuestión de intentar comparar", pero ha elogiado la "contundencia, respeto a las instituciones y dar la cara" que ayer tuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a la actitud del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en casos como 'trama eólica' o la 'perla negra'.

Finalmente, ha insistido en que este tipo de cuestiones "no ayudan para nada" al partido, pero hay que poner "las cosas en su contexto". "El Gobierno está dando ejemplo con sus datos, hechos, contundentes y realidades, que están cambiando en positivo la vida de la gente. Vamos a fijarnos también en eso, porque demasiado ruido hace y este ruido no ayuda, estos errores no forzados no ayudan a lo que es el contexto económico, social, nacional, que es positivo", ha concluido.

Sobre este asunto también se ha pronunciado el secretario general del PSOE en la provincia en León, Javier Alfonso Cendón, quien ha señalado que los hechos sucedidos en torno a Santos Cerdán se han vivido "con mucho impacto" en el seno del partido.

"Las noticias que conocimos en el día de ayer, evidentemente, las vivimos con un profundo shock, porque yo creo que las conversaciones recopiladas en ese informe son totalmente indecentes", ha sentenciado.

Cendón ha querido "poner en valor la contundencia y rapidez" con la que ha salido Pedro Sánchez a pedir perdón a la ciudadanía, porque son hechos "totalmente ajenos" a la voluntad del Partido Socialista y a los valores que representa y a separar a Cerdán de todos sus cargos.

"Lo que queda ahora es trabajar por la gente, en definitiva, que la gente valore lo que estamos haciendo en el día a día en el Gobierno de España", ha apuntado y ha agregado que se ha encargado una auditoría externa para garantizar que las cosas se hacen de forma adecuada en el PSOE.

Carlos Martínez y Javier Alfonso Cendón se han pronunciado de este modo en León capital, donde han participado en la manifestación en defensa de la fábrica Azucarera de La Bañeza.