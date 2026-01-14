Carlos Martínez critica la "soberbia y la prepotencia" de Suárez-Quiñones por su gestión de los incendios. - PSCYL

SORIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado este miércoles en Soria la "soberbia y la prepotencia" del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en relación a los incendios del pasado verano que asolaron 170.000 hectáreas en la Comunidad, sobre todo en la provincia de León.

El consejero comparece hoy en las Cortes, a petición del PSOE y de Vox, para dar cuenta de la actuación de la Junta en dichos incendios, si bien antes de dicha comparecencia ya ha realizado unas declaraciones en las que, según Martínez, "no ha habido ningún reconocimiento de autocrítica".

El dirigente socialista ha estado presente en la inauguración de las Jornadas 'Impulsando la puesta en valor de los ecosistemas forestales', organizado por la Fundación Biodiversidad en el Espacio Santa Clara de Soria y que ha contado con la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Carlos Martínez ha destacado la diferencia entre el modelo de lucha contra el cambio climático que propone el Gobierno de España, frente al negacionismo de dicho modelo por parte de la "ultraderecha, que ha entrado en algunas administraciones".